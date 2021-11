En nueva fase de operación contra la deforestación protegen 1.100 hectáreas

Desde San José del Guaviare, en Guaviare, se lanzó una nueva fase de la operación Artemisa, de la Fuerza Pública, que trabaja para frenar la deforestación en el país.



(Lea también: La deforestación amenaza a los jaguares y águilas arpías de la Amazonia)



“En trabajo articulado entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación y el Ideam, se protege la Amazonia colombiana, con la protección de 1.100 hectáreas que no serán deforestadas en los próximos meses, gracias a que se recupera el control territorial por parte de nuestra Fuerza Pública”, indicó al respecto el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte.

Desde el área de operaciones, Molano sostuvo que “600.000 toneladas de CO2 serán controladas y no se emitirán al planeta, lo que se traduce en mayor protección para nuestra biodiversidad y los bosques. No sólo significa seguridad y tranquilidad para Colombia, sino para el planeta entero”.



Además subrayó que en un recorrido por el área se encontró a personas con motosierras y armas hechizas que, según las autoridades, harían parte de una estructura "relacionada con las disidencias de las Farc, que buscan extender su proceso agrícola y ganadero ilegal, con el fin de tener rentas criminales y facilitar el narcotráfico en esta zona”.



(Más notas: Nunca se hizo perfilamiento de supuestos enemigos: Mindefesa sobre el paro)



De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, en el Guaviare las principales causas de la deforestación son el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería extensiva, por lo que, según información del Ideam, en ese departamento se registraron 25.581 hectáreas deforestadas en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores, que corresponden al 15 por ciento del total nacional.



Por su parte, el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Cruz Prada, sostuvo que han sido priorizados los sitios de la Amazonia donde se presenta mayor deforestación para proteger los Parques Nacionales.



“En este sitio, muy cerca del límite del Parque Nacional Nukak, estamos recuperando las hectáreas y evitando mayor deforestación, con un trabajo interinstitucional que hace que todo el planeta tenga más oxígeno y que las manos criminales que están acabando con nuestros bosques tengan el castigo adecuado para que no se sigan cometiendo crímenes contra la naturaleza y toda la humanidad”, puntualizó.

Estamos recuperando las hectáreas y evitando mayor deforestación con un trabajo interinstitucional que hace que todo el planeta tenga más oxígeno: Fernando Cruz FACEBOOK

TWITTER

Por último, el director de Carabineros y Seguridad Rural, brigadier general Jesús Alejandro Barrera, aseguró que la Policía Nacional trabaja permanentemente para ubicar y detectar a todos los actores que participan en la cadena criminal que atenta contra el ambiente y los recursos naturales.



En el desarrollo de las 12 fases operacionales previas de Artemisa, indicaron desde el Ministerio de Defensa, fueron capturadas 96 personas, se restablecieron los derechos de 5 niños, niñas y adolescentes; fueron inhabilitadas 32 construcciones al interior de los Parques Nacionales Naturales; incautados 650 semovientes bovinos, y afectadas a las economías criminales en más de 2.460 millones de pesos.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-En accidente vial murió la hermana de la excanciller María Ángela Holguín



-¿Gobierno desacató orden de juez frente a la ley de garantías?



-Por corrupción con fondos de la paz acusan a sobrino de 'Iván Márquez'