¿Quién es la primera mujer militar colombiana en África con la ONU?

“Cuando entré a la Escuela para formarme como oficial del Ejército mi familia no me daba dos meses porque yo era muy consentida”, afirmó la teniente Zuly Vannesa Lugo Varón, de 27 años, la primera mujer militar (por Colombia) que a partir de la próxima semana hará parte del cuerpo de observadores de Naciones Unidas, ONU, en Sahara Occidental.



Lugo, que ingresó al Ejército hace 10 años tendrá durante este 2020 la labor de verificar que se cumpla el alto al fuego pactado entre Sahara Occidental y Marruecos, en medio de un proceso independentista del primero, considerado como un territorio no autónomo del norte de África.

La misión de la ONU se estableció en el año 1991 con el propósito de observar el alto el fuego en esa provincia y, al mismo tiempo, organizar el referéndum entre el pueblo saharaui con el que se determine el futuro del estatus del territorio occidental.



La teniente, que cuenta con cursos de combate, paracaidismo y es jefe de salto, aseguró que es un honor para ella ser la primera mujer de las Fuerzas Militares en lograr “un encargo de esta magnitud: hacer parte de los observadores militares para ONU”.



Fue escogida porque sobresalió en los cursos de Mantenimiento de Operaciones de Paz con énfasis en temas de género que imparte la ONU, y porque maneja a la perfección el inglés, lo que le permitirá desempeñarse en la misión a la que fue asignada.



Zuly Vannesa, que nació en Ibagué, Tolima, recuerda que viene de familia de militares, por lo que considera que su “amor por el uniforme y el Ejército lo trae en su ADN”.



La enseñanza más grande que le han dado sus padres, Roger Lugo Lozano –profesor de primaria en Atacó (Tolima)– y Olga Patricia Varón –administradora pública y docente de la Universidad del Tolima– es “la humildad. Uno debe tratar a todas las personas por igual, con respeto. Además de la honestidad, ese es su gran legado”, puntualizó.

La uniformada se refiere con especial cariño a su única hermana, 7 años menor que ella. “Por la diferencia de edades yo veía a mi hermanita como mi muñeca, era mi bebé. Yo la metía en un coche de juguete y mi hermanita, que era muy gordita, quedaba toda apretujada, era muy chistoso, reíamos mucho”, recuerda.



Sobre su viaje dijo que en su familia están viviendo sentimientos encontrados, “están muy contentos y orgullosos porque saben que es una gran oportunidad para mí, tanto profesional como personal; pero a la vez están tristes porque será un año sin vernos, sin compartir, y más porque somos muy unidos”, afirmó.

Como comandante del glorioso Ejército Nacional de Colombia, quiero enviarle unas sinceras felicitaciones a nuestra teniente Zuly Vannesa Lugo Varón. Es un orgullo que haga parte de nuestra institución. pic.twitter.com/nw6bx0FcSd — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) January 30, 2020

La teniente Lugo viaja tranquila porque en este momento no tiene novio, así que está terminando de preparar su equipaje con muchas ilusiones y expectativas, y con la seguridad de que le enseñará a sus cinco compañeros de misión –uniformados de otros países– a bailar los ritmos latinos, en especial la bachata. “Soy buena bailadora, me gusta mucho ese ritmo, tanto como montar en bicicleta”, puntualizó.



La joven se encuentra muy entusiasmada con la labor a desarrollar, y señaló que desde tierras africanas estará muy atenta a los partidos de la Selección Colombia de cara a la Copa América y a los partidos de su Tolima del alma.



Su mejor amiga es Luisa Fernanda Ubillos. Se conocen desde la preadolescencia, juntas iniciaron la secundaria en un colegio de monjas, "nuestro día empezaba con una oración, eramos solo mujeres y teníamos una educación muy enfocada a lo religioso", afirmó.



Por eso recuerda entre risas que las dos decidieron ingresar al colegio Inocencio Quincha, "que era militar, y el cambio fue dramático. Fue muy duro, de rezar pasamos a trotar y hacer lagartijas, pero fue una experiencia, al final, muy agradable".

La teniente Lugo Varón estará un año al frente del cuerpo de paz de la ONU en Sahara Occidental. Foto: Ejército Nacional

El comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, afirmó a través de su cuenta en Twitter que la teniente Lugo "es la primera mujer militar en realizar esta misión, lo que demuestra su profesionalismo, excelente preparación y condiciones militares que la hicieron sobresalir entre los demás miembros de la Fuerza".



La oficial partirá a mediados de la próxima semana hacia esta zona de África donde será la representación de Colombia en esta importante misión de la ONU.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET