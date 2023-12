Responsabilidad de las empresas en la prevención de violencias de género

La violencia contra las mujeres es una problemática global que poco tiene que ver con fronteras geográficas, culturas y clases sociales. Naciones Unidas ha insistido en calificarla como una “pandemia mundial”.



A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, este flagelo persiste en la sociedad y se manifiesta de formas diversas. Es por ello que, en diferentes contextos, emergen instrumentos que pueden ayudar a abordar este desafío apremiante. Uno de ellos es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que, desde hace varios años, es una de las herramientas más poderosas del sector privado para promover una cultura de respeto y equidad.

La diversidad en los equipos tiene que ver con pluralidad de formas de ser, gustos, equilibrio entre hombres, mujeres y personas no binarias. Foto: iStock

El trabajo de las empresas va desde la implementación de políticas internas, hasta la promoción de iniciativas comunitarias para la defensa de los derechos de las mujeres. La tendencia actual impulsa a las compañías y organizaciones a invertir en temas que adquieren relevancia como es el medio ambiente, los niños y niñas, salud y bienestar y, por supuesto, las mujeres.

Carlos Enrique Cavelier. Foto: Alquería

En este sentido, Olga Lucia Salas González, miembro del Consejo Consultivo de Mujeres del departamento del Atlántico, señala que es cada vez más frecuente que incorporen dentro de sus procesos organizacional, de talento humano, y con sus clientes, acciones para la prevención de la violencia de género, que es sin duda una de las situaciones más recurrentes del día a día.



“Las mujeres son el mayor número de usuarias de servicios, que administran el consumo doméstico, que están al frente del cuidado de otros y otras, y si las empresas empiezan a generar un movimiento a través de sus diferentes canales, propiciarán una identidad y transformación de su entorno. Es ubicarlas como protagonistas del desarrollo económico, valorando su rol y desempeño”, advierte la especialista.

Enfoque de prevención

Si una empresa se compromete con la prevención de las violencias de género, debería ser un lugar que se cuestione qué violencias legitima

TWITTER

Ana María González, psicóloga y magister en prevención de violencia de género e igualdad de género, explica que todas las compañías “de cualquier rubro pueden contribuir con programas de prevención de violencias basadas en género, hacer visible el tema, generar protocolos al respecto, así como espacios o convenios para atención en salud mental con enfoque de género”.



También, agrega, es importante que incorporen en su cultura organizacional el cuestionamiento de estereotipos de género, de brechas salariales, de violencias dentro de las dinámicas laborales y situaciones que puedan estar normalizadas dentro de las estructuras de dicha empresa.

Iniciativa de inversión social de Ecopetrol. Foto: Cortesía Ecopetrol

“Es decir, si una empresa se compromete con la prevención de las violencias de género debería ser un lugar que se cuestione sobre qué violencias legitima y hacer algo al respecto, para ser así un lugar seguro para las mujeres, libre de discriminación para personas diversas y disidentes sexual e identitariamente”.



Ahora bien, para hacer efectivo el papel de las empresas en torno a la prevención de violencia de género es fundamental asegurar que el personal tenga pleno conocimiento sobre el espectro de comportamientos que se entienden como violencia de género. De acuerdo con Liz Herrera, directora de UNLAB.

Hay violencias basadas en género de tipo físico, (...) psicológico y económico, que pueden generar un detrimento en la calidad de vida y proyección profesional de las mujeres.

TWITTER

“Hay violencias basadas en género de tipo físico, pero también las hay de tipo psicológico y económico, que pueden generar un detrimento en la calidad de vida y proyección profesional de las mujeres. Para esto, es recomendable realizar capacitaciones constantes para el entorno laboral y para el personal de talento humano, que les den herramientas para identificar y dar respuesta adecuada a casos reportados de violencia, ya sea que impliquen al personal de la empresa o a personas externas”, señala Herrera.



Así mismo, dentro de lo establecido por la Corte Constitucional en su sentencia T-140 de 2021, las empresas tienen la responsabilidad de garantizar un espacio libre de acoso sexual o laboral, por lo que es fundamental que desarrollen un protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual o laboral. Este documento, explica la directora, deberá establecer los pasos a seguir al interior de la empresa cuando se recibe una queja por acoso, así como los espacios organizacionales responsables de darle trámite adecuado a dichos casos. “Es muy importante que este protocolo no plantee acciones revictimizantes tras la recepción de una queja, en atención a lo definido por la Corte Constitucional”.

Acciones de impacto social

l movimiento político, Estamos Listas, realizó en Medellín un acto de conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Foto: Javier Nieto. EL TIEMPO

El impacto de mantener un compromiso social con la eliminación de la violencia contra las mujeres puede ser muy significativo, dependiendo de las acciones que tomen las empresas.



Algunas de ellas pueden ser: Divulgar su compromiso con la eliminación de la violencia basada en género (política de cero tolerancias al acoso sexual o laboral) al interior de la empresa y con sus clientes y proveedores; conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) y plantear reflexiones, por medio de comunicaciones externas.



“Desarrollar estrategias explícitas de mercadeo responsable para evitar la representación de estereotipos de género, mensajes sexistas o que legitimen violencias de cualquier tipo; promover o incentivar a que las empresas proveedoras de materias primas o servicios se comprometan con la equidad de género y expresen una política de cero tolerancias al acoso sexual o laboral, y cualquier forma de violencia”, recomienda Herrera.

Recomendaciones

Los talleres de sensibilización y capacitaciones al personal de una empresa son una herramienta eficaz para la eliminación de las violencias basadas en género. No solamente porque permiten al talento humano adquirir conocimientos y habilidades para reconocer y prevenir las violencias, sino que también comunican internamente compromiso de esa organización con esta causa. “Si la empresa no ha adjudicado recursos para este tipo de espacios, un primer paso es invitar a que el personal, en particular el personal de talento humano, tome cursos virtuales sobre el tema”, aconseja la directora de UNLAB.

Manifestaciones contra las violencias a las mujeres se han realizado en diversas ciudades del departamento, como esta, para no callar más en contra de la violencia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las intervenciones en la comunidad y en el entorno empresarial orientadas por la RSE deben estar acompañadas por un trabajo interno, mediante el cual la empresa garantice espacios laborales libres de discriminación, violencia y acoso para todo el personal. Es así como se pueden hacer realidad resultados importantes como bajar índices de violencia y fortalecer el tejido social.



Para ambos efectos, es decir, para lograr intervenciones positivas al interior de la empresa y sobre la comunidad, cada compañía puede participar en espacios de socialización de buenas prácticas empresariales, y espacios globales en los que se reconoce la importancia de la erradicación de todas las violencias de género como es el caso los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas.