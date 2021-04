¿La Policía podría revisar nuestro celular y llevárselo?

Si una persona va caminando por la calle o va movilizándose en un vehículo propio o particular y es detenida para una requisa, ¿puede la Policía revisar el celular y llevárselo? El Tiempo le explica.



Según el artículo 159 del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) la Policía puede “registrar” a una persona para “establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto”.



Solo para dichos fines, un policía le puede pedir a una persona que digite *#06# para conocer el Imei del equipo móvil y verificar si éste se encuentra en las bases de datos como reportado por hurto. No obstante, el uniformado no puede retener el celular ni revisarlo.



Es decir, la ley no faculta a la Policía para revisar la información contenida en el celular como chats o fotos que son datos personales. Esto solo es posible con una orden judicial.



Ahora, si se trata de una situación en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito, como un hurto, o si se está en medio de un procedimiento policial ejecutado con la debida orden judicial, la Policía sí puede incautar los celulares o computadores.



La Policía ha explicado que “un uniformado no podría tomar el celular de una persona, ni manipular su información, porque está protegida, con fundamento en el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los datos, el derecho al debido proceso y debida defensa”.



Por esa misma razón, si un policía le pide a una persona que borre una foto o un video que acaba de tomar, ya sea en una jornada de protesta, en una estación de Transmilenio, esta se puede negar.



Dicha revisión del contenido de una imagen o un vídeo solo podría darse si hay indicios de la comisión de un delito. Igualmente, tanto la ciudadanía como la Policía pueden grabar cualquiera de estos procedimientos.



