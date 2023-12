Educación para la igualdad: herramienta transformadora de la violencia de género

En el país, 320 mujeres han tenido muertes violentas en los primeros siete meses del vigente año según el ‘Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia’. Los casos de agresiones por género en el país no han demostrado una mejora al pasar de los años pues en 2020, 571 mujeres fueron víctimas de este delito, en 2021, 622 y el año pasado 612.

Jóvenes estudiantes. Foto: Archivo particular

Es posible afirmar que la educación es un factor relevante para cesar estos casos de violencia pues, como comenta Marcela Cascabita, representante del Ministerio de Educación (MEN), “la educación tiene que ser ese factor importante que nos ayude como escuela y sociedad a mitigar esas asimetrías y desigualdades y eso pasa por la comprensión de todas las personas, de todos los actores que hacen parte del sistema y aquí entran maestros, maestras, niños, niñas, rectores, padres, madres y demás para hacer frente a esos estereotipos que de alguna manera marcan el rol de las mujeres en la sociedad y que limitan las posibilidades del goce de sus derechos, la participación igualitaria y que se reproducen en distintas esferas de la vida dando como consecuencia relaciones significativas entre hombres y mujeres".

Localidad de Ciudad Bolívar desde la vista aérea. Foto:

De la misma forma, la Procuraduría aseguró que en 2022, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca fueron los departamentos con el mayor número de casos de violencia de género. En la capital, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género informó que, Ciudad Bolívar fue una de las localidades que presentó un mayor número de agresiones reportadas.



Esta zona cuenta con una población infantil y adolescente de 160.829 personas conforme asegura la Secretaría Nacional de Planeación. De ellas, solo 67.393 estaban matriculadas en una institución académica y 1.721 abandonaron sus estudios, según datos proporcionados por la Secretaría de Educación de Bogotá. Lo cual significa que, el año pasado 95.157 menores de edad no recibieron educación en una de las localidades en las que uno de cada tres casos de violencia de género es catalogado como extremo o grave.

Diana Rodríguez Franco, secretaria de la mujer. Foto: Secretaría de la Mujer.

Por otro lado, Diana Rodríguez Franco, funcionaria de la Secretaría de la Mujer, asegura que la educación en la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad es fundamental para modificar las situaciones de desigualdad además de que permite identificar la discriminación cotidiana que enfrentan las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida.



Angélica Romero, psicóloga de la Universidad Javeriana que trabajó diez años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hoy es directora de Simbiosis, asegura que la relación de la educación con la reducción de la violencia se debe abordar a un nivel comunitario donde todas las esferas que rodean a una persona actúen para mitigar esta problemática. Además, enfatiza la necesidad de que toda la sociedad reciba una formación para prevenir estas situaciones ya que, de esta manera es posible visibilizar y explicar las causas de las realidades agresivas, abusivas y dañinas.

Un ambiente educativo seguro para todos

El uso de las TIC es fundamental en el colegio. Guillermo Ossa / ETCE Foto:

El entorno educativo es un espacio en el cual se pueden adquirir herramientas para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, también puede ser un lugar en el cual se puede presentar el mismo problema que se busca apaciguar.



De esta manera lo afirma Cascabita, “pues entendiendo que efectivamente hay unas fuentes generadoras de asimetría y que la escuela puede ser ese elemento transformador, también puede ser ese lugar en donde se reproducen esas brechas”. Asegura que estas se presentan desde áreas como el lenguaje o creencias que se presentan en las aulas.

Matemática e informática Foto: istock

La vocera del MEN pone como ejemplo el estereotipo sobre que los niños tienen mejores capacidades cuantitativas a comparación de las niñas; lo que recalca que tiene una consecuencia que termina generando una exclusión social, una deserción escolar además de una variedad de situaciones discriminatorias o violentas que parecen ser invisibles.



Por esta razón las entidades a cargo de formar a los ciudadanos han desarrollado diversas estrategias para mitigar los casos de violencia dentro y fuera de las aulas. Por ejemplo, la Secretaría de La Mujer de Bogotá ha trabajado con 134 Instituciones de Educación Distrital para generar herramientas, orientación e información sobre identificación y prevención de violencias contra las mujeres.



Por otro lado, a nivel territorial, en el marco de la implementación de los Consejos y Planes Locales de Seguridad para las Mujeres, se están adelantando procesos para la prevención de las violencias contra niñas y adolescentes en las Instituciones Educativas Distritales.

Manifestación en la institución educativa distrital Venecia Nuevo Muzú tras las denuncias de acoso y abuso por parte de profesores a estudiantes. Bogotá 15 de marzo 2022. Foto: César Melgarejo

Rodríguez, explica que “estos procesos están orientados a brindar asistencia técnica para el abordaje de las violencias contra las mujeres con docentes, coordinadores y rectores de las IED. Al desarrollo de talleres de sensibilización y reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias con padres y madres de familia de la comunidad educativa, y a la implementación de acciones institucionales para la prevención de violencias contra niñas y adolescentes en entornos escolares”.

Panorama para la comunidad LGBTIQ+

Transición de género Foto: Istock

La diversidad sexual y la exclusión que se entienden dentro de las lógicas LGBTIQ+ son una forma de segregación y exclusión por orientación sexual o identidad de género. Esto podría estar impactando aproximadamente a 563 personas que se identificaron, dentro de la nota estadística realizada a 5.686 individuos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en 2022, como personas trans.



Frente a esta área Cascabita asevera “es una problemática complejísima, que institucionalmente como Ministerio, y voy a ser muy honesta, estamos rezagados con el tema”. Aclara que no se debe a una falta de entendimiento o que no se reconozca como una necesidad, si no que por el contrario el tabú alrededor del asunto causa que muchas escuelas estén cerradas a comprender que esta realidad hace parte de la cotidianidad del país y que en ese reconocimiento de le diversidad, de la igualdad y de la equidad todos, todas y todes tienen los mismos derechos, objetivos y oportunidades.

Derechos humanos de las personas trans. Foto: Istock

De la misma forma, Romero asegura que la falta de comunicación no genera prevención, es decir que “meter a los infantes dentro de una burbuja” no impide que actúen o sean de cierta forma; por lo que no hablar sobre las personas transgénero y las diferentes sexualidades no evita una falta de reconocimiento por parte de los niños, pero si puede generar incomprensión.

En 2008, el colegio ganó el premio ‘Medellín a la Calidad de la Educación’, como Mejor Institución Educativa Privada. Guillermo Ossa / EL TIEMPO Foto:

De manera que, la psicóloga asegura que a través de la comunicación y educación frente a la diversidad los sujetos podrían comprender la diferencia, no como algo ajeno o desde el rechazo, sino desde la aceptación y el entendimiento. Asimismo, comenta que por medio de estas herramientas se puede lograr percibir las heterogeneidades desde la belleza.