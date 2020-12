Juez se niega a anular fallo sobre pruebas PCR a viajeros

El juzgado 11 administrativo del circuito de Bogotá, quien le ordenó al Gobierno exigir a los viajeros que lleguen al país mostrar una prueba PCR negativa para coronavirus y mantener un aislamiento de 14 días, negó unas solicitudes que habían radicado Avianca, Latam y varias empresas de turismo para que se anulara el fallo.

Según el juez, los argumentos que presentaron para intentar tumbar la decisión no son de recibo pues, a su juicio, como se trataba de un fallo de tutela el juzgado no estaba obligado, para poder tomar una decisión, a contar con la comparecencia de terceros interesados como las aerolíneas, las empresas de turismo o ciudadanos particulares.



"Dada la naturaleza de este tipo especial de amparo constitucional, esta petición iría en contravía con el ordenamiento jurídico, particularmente frente al procedimiento respecto del tiempo establecido para adelantar esta acción constitucional", aseguró el juzgado.



Por eso, para el juzgado, si se hubiera vinculado a esa decisión de tutela a todas las empresas y personas interesadas en el fallo, resolver este recurso judicial habría tomado varios meses "desnaturalizado las características de subsidiaria, inmediata, expedita y eficaz", que tiene la tutela.

Así las cosas, para el juzgado tanto Avianca, Latam y las demás personas y firmas que pidieron anular su fallo no cumplieron con los requisitos para hacer esa solicitud, porque no están legitimados.



En el caso de Avianca, por ejemplo, el juez dijo que no tiene un interés legítimo en hacer parte del proceso pues en su escrito se centró en manifestar sus pérdidas económicas, y el juzgado se encargó de resolver específicamente sobre los derechos que un ciudadano le presentó como vulnerados por el Gobierno al no exigir las pruebas, como el de la vida, la salud individual y la salud pública.



La petición había sido radicada, además de Avianca y Latam, por varios ciudadanos y por las empresas de turismo Sivoytravel S.A.S., la Sociedad Fast Colombia, y la Sociedad A Lugares y Destinos Mayorista de Turismo S.A.



Según había dicho Avianca en su intervención, se debía anular el fallo que obliga a exigir la prueba negativa de coronavirus, pues a pesar de tener interés en la decisión de tutela no había sido notificada ni fue citada para hacer parte del proceso. Lo mismo dijo Latam, quien aseguró que no había tenido la oportunidad de contradecir ni pronunciarse sobre lo que se estaba discutiendo en la tutela.

Algunos de los ciudadanos que habían pedido anular el fallo también manifestaron que esta decisión vulneraba sus derechos a la libre locomoción y les imponía cargas adicionales.



En medio de este caso, en el que el Gobierno se ha mostrado en desacuerdo con el fallo y se ha negado a acatarlo afirmando que es de imposible cumplimiento, la semana pasada hubo una reunión convocada por la Procuraduría y a la que asistieron el juez que ordenó exigir las pruebas y el Ministro de Salud, Fernando Ruíz.



Tras esa reunión, la Procuraduría aseguró que le solicitaría al juez modular su fallo (hacerle modificaciones) para que pueda ser cumplido por el Gobierno.

