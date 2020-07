Juez reconoce derecho de un perro a tratamiento para epilepsia

Clifor, un perro que vive en Ibagué, junto a su dueña, la hermana de esta y su padre, tiene derecho a que se le proteja su vida y se le suministre un medicamento para mantener su salud integralmente.



Así lo determinó el Juez Primero Penal del Circuito de Ibagué que falló una tutela en la que la dueña de Clifor pedía que el departamento de Tolima cumpliera con vender el medicamento fenobarbital, requerido para tratar la epilepsia idiopática que padece el perro.

En su decisión el juez consideró que la Secretaría de Salud de Tolima y el Fondo Rotatorio del departamento “vulneraron los derechos a la preservación del núcleo familiar de la señora LSLC y los derechos de supervivencia del ser sintiente Clifor”, y por ello le ordenó a las entidades gestionar la adquisición o suministro del medicamento para entregarlo a LSLC y que así pueda continuar el tratamiento médico de la mascota.



El fenobarbital está clasificado como una sustancia que es monopolio del Estado, por lo que solo puede ser vendida y distribuida por entidades autorizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE).



Los hechos que motivaron la tutela ocurrieron en junio de este año, cuando la dueña de Clifor, que es un schnauzer, no pudo adquirir en la gobernación de Tolima la dosis que le había recetado un médico veterinario a su perro, a pesar de que en febrero sí había podido comprar el medicamento. Según se narra en la tutela, la mujer intentó conseguir el fenobarbital en farmacias veterinarias y humanas en la ciudad de Ibagué y otras ciudades sin lograr obtener disponibilidad.

En el trámite de tutela la Secretaría de Salud de Tolima indicó que por motivo de la emergencia sanitaria por la covid-19 no tenían atención presencial y sobre la venta de fenobarbital, dijeron que no estaba en distribución porque la entidad estaba en proceso de contratación con el FNE para la adquisición del mismo. Por su parte, desde el FNE explicaron que el Fondo Rotatorio de Estupefacientes Tolima adquirió una deuda por valor de $6.135.000 el 06 de junio 2019, la cual no había sido cancelada y por ello se suspendió el suministro de medicamentos.



Para tomar su decisión el juez tuvo en cuenta que los animales han sido considerados por las leyes y la Corte Constitucional como seres sintientes sujetos de derechos, también consideró que la unidad familiar es un derecho fundamental.

“Se advierte que el Estado de derecho en Colombia otorga a los animales como seres sintientes la titularidad de algunos derechos como el de procurar un adecuado tratamiento a las patologías que padezcan, pues no pueden ser sometidos a abandono, tratos crueles o degradantes, obligación que recae en primera instancia, en el núcleo familiar que acoge un ser sintiente, pero que por virtud del principio de solidaridad social, se proyecta en la sociedad y en el Estado”, dice la decisión.



Añade que el Fondo Rotatorio de Tolima, al no garantizar la disponibilidad del medicamento, vulneró los derechos de preservación de la unidad familiar de la dueña de Clifor, pues consideró la suya una familia diversa “que evoluciona a un concepto sociológicamente ya aceptado y es el de la familia multiespecie, que considera que los animales en un entorno familiar cumplen funciones importantes y definidas en dicho ámbito, razón por la cual, debe tenerse una especial consideración con ellos”.

Igualmente dijo que el Fondo vulneró el derecho de Clifor a que se le proteja su vida y “de acceder al suministro del medicamento ordenado por el médico tratante, pues la falta de acceso al mismo, mengua su expectativa de vida, y lo pone en un grave riesgo para su salud, lo que podría generar inminentes afectaciones, e incluso poner en riesgo su vida”, se lee en el fallo.



Hay que recordar que en enero de este año en la Corte Constitucional hubo un amplio debate sobre si los animales tienen derechos, a propósito del estudio del caso del oso Chucho, un oso de anteojos que vive en el zoológico de Barranquilla y que mediante un recurso un abogado pedía su libertad.



La Corte determinó que los animales no son sujetos de derecho, sino objetos de protección constitucional.



JUSTICIA

