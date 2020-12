Juez insiste en exigir pruebas PCR a viajeros, pero elimina cuarentena

Al escuchar algunas inquietudes que la Procuraduría había formulado, y en las que le había pedido modular la sentencia en la que ordenó que a los viajeros que lleguen a Colombia se les exija una prueba negativa de coronavirus, el juzgado 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá le hizo algunos ajustes a su decisión.

En su fallo, el juez reiteró su orden de exigirles a los viajeros que lleguen a Colombia una prueba PCR con resultado negativo para coronavirus, previo al embarque. Así, dijo el juez, esta prueba se debe exigir como un requisito de ingreso por parte de las autoridades migratorias a los viajeros que ingreses por vía aérea.



Sin embargo, el juez hizo una adición a su fallo, señalando que para los viajeros que no cuenten con una prueba de coronavirus, se les debe exigir que se aislen de forma preventiva y se realicen después la prueba, además de seguir las medidas indicadas hasta que se determine que no tiene el virus con la prueba y con "la evaluación del riesgo epidemiológico".



Esta medida, dijo el juez, deberá ser regulada por el Ministerio de Salud únicamente para aquellos casos en los que se les dificulte a los viajeros tomarse una prueba PCR y obtener los resultados en los tiempos estipulados antes de ingresar a Colombia.



Otra modificación que hizo de su decisión fue suprimir la orden que había dado para que se les exigiera a quienes llegaran del exterior guardar un aislamiento de 14 días en su lugar de vivienda o de alojamiento. Es decir, quienes tengan la prueba PCR, no tendrán que aislarse.



REDACCIÓN JUSTICIA