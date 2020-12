Juez definirá si Minsalud desacató fallo sobre pruebas a viajeros

Una semana después de que el juzgado 11 administrativo de Bogotá ordenó que se volviera a exigirles a los viajeros que llegan al país la prueba PCR con resultado negativo para el virus covid-19, el Gobierno afirma que pidió una aclaración al despacho y espera las respuestas del funcionario judicial.



El ministro Fernando Ruiz señaló este martes que se hizo una “solicitud especial” al juez, en el sentido de aclarar varios temas que se desprenden del fallo. “Hasta tanto el juez no aclare con criterios epidemiológicos estas preguntas, la gente no necesita la prueba PCR para ingresar a Colombia”, dijo el funcionario.



Ruiz pide que se aclare por cuánto tiempo debería aplicarse esa medida y qué tipo de prueba es la que se debe exigir, “porque en Colombia hemos seguido un protocolo, pero en el mundo hay otra serie de protocolos que el país ha rechazado por no ser tan sensibles ni específicos como el que estamos usando”.

Sin embargo, ese argumento no convence al abogado que puso la tutela que el juez falló a su favor ni a juristas consultados por EL TIEMPO.



El abogado Alberto González Mebarak, quien radicó la tutela, presentó un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por no cumplir con el fallo. El abogado calificó de irrespetuosos los anuncios del ministro. “Es básicamente el no respeto por los fallos judiciales (...) cuestionar esta decisión es desconocer la función jurisdiccional de administrar justicia de los jueces en el país, máxime cuando está probado en el fallo de tutela el riesgo a la vida y a la salud”, dijo.



Y añadió que la aclaración que solicitó el ministro no sería legal “porque no hay nada ambiguo y ellos están intentando revivir términos de fondo que ya se decidieron en la tutela”.



El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar señaló que el tema es complejo, y se deberían examinar los límites de la tutela al considerar que no es tan claro si mediante ese mecanismo se pueden tomar decisiones propias del Gobierno al enfrentar un situación grave y atípica como lo es la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Bernal dijo que ya aceptada y fallada la tutela, no hay otro remedio que cumplirla.

Y el jurista Sergio Gutiérrez indicó que los fallos judiciales son para cumplirlos. “No son para que se apliquen si se está de acuerdo con ellos o se pasen por alto si no les gustan a los responsables de acatarlos”, advirtió.



Añadió que así la tutela se impugne, debe ser cumplida entre tanto se da la revisión de la segunta instancia.



El representante del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Francisco Bernate coincidió en que la orden del juez debe ser cumplida inmediatamente no solo por el Ministerio de Salud, sino por los funcionarios de Migración Colombia, que son los responsables del proceso de verificación de documentos de las personas que ingresan al país.



A su turno, el abogado Marlon Fernando Díaz señaló que el incumplimiento de una acción de tutela puede generar desacato sancionable con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales.



“La solicitud de aclaración a un fallo de tutela o su impugnación no suspende el cumplimiento del fallo, el que debe darse dentro de término perentorio fijado por el juez, que normalmente es de horas”, añadió Díaz.



El despacho judicial verificará ahora si el ministro y demás funcionarios del Gobierno relacionados con la materia incumplieron el fallo del 25 de noviembre y, si es así, podría reiterar su orden y aplicar las sanciones establecidas para ese tipo de casos, que incluso podrían llegar a una compulsa de copias a la Fiscalía para que se investiguen delitos como fraude a resolución judicial.



En caso de que se presente por parte del gobierno una impugnación, la tutela tendrá que ser revisada por el superior del juez que tuteló los derechos del abogado.

