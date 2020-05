Juez acepta tutela que suspende audiencia virtual sobre aspersión 

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, le confirmó a EL TIEMPO en la tarde de este lunes, que el juzgado Primero de Familia del circuito de Pasto admitió una tutela que presentó una asociación de cacaoteros de Policarpa en Nariño.



En la misma, los labriegos le solicitaban al Juzgado - en medida provisional - solicitarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, suspender la audiencia virtual, convocada para el 27 de mayo, en la que se analizarían los alcances del regreso de la aspersión aérea con glifosato.

Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, dijo a este diario que "la jueza emitió varias órdenes, una de ellas, ordena a la ANLA suspender la audiencia hasta tanto las entidades encargadas se pronuncien sobre el uso del derecho de contradicción y debido proceso relacionado con la audiencia pública virtual".



Cruz señaló que era un hecho que podía pasar en cualquier momento, ya que hay dos tutelas más en proceso, y "esta no la conocíamos, la conocimos ahora", señaló.



El investigador señaló que los campesinos alegan que tienen derecho a la participación, al debido proceso y a la consulta previa, "y los argumentos que presentan es que la audiencia pública virtual no les garantiza a ellos una participación".



Muchos de los campesinos consideran que están en desventaja porque no tienen en muchas regiones acceso a internet o a realizar una llamada para realizar preguntas, señaló Cruz.

De igual forma, el investigador señaló que dicha audiencia quedará suspendida hasta que no se tengan las garantías para que los campesinos puedan participar activamente en las mismas.



En el documento, al que tuvo acceso EL TIEMPO, la juez concede "a las entidades accionadas y a los vinculados el término de dos(2) días siguientes a la notificación de la presente providencia para que rindan un informe explicativo de los hechos fundamento de la acción impetrada y de las demás circunstancias que han dado origen la misma. Además las entidades allegarán junto con el informe las pruebas que cada una estime pertinentes y aportará los documentos relacionados con el caso".



De igual forma, se está a la espera del pronunciamiento frente a dos tutelas más instauradas en el mismo sentido.



