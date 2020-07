Jueces dicen que por lo pronto no volverán a sedes judiciales

Luego de que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre de algunas sedes judiciales en Bogotá, la juez María del Pilar Arango, directora de la Corporación de Jueces y Fiscales afirmó, en entrevista con el EL TIEMPO, que por lo pronto los funcionarios judiciales no están dispuestos a volver aún cuando se garanticen medidas de bioseguridad.

“Rotundamente no volveremos a la sedes judiciales porque no hay protección, no hay medidas de bioseguridad, tenemos prueba de la insuficiencia. Así se cumplan los protocolos al pie de la letra, no hay capacidad para que se tomen medidas al mismo ritmo que crecen los contagios. Ya no estamos en fase de prevención, estamos en fase de tomar medidas de choque y entendemos que para prevalecer la vida no hay otra forma que quedarnos en casa por el tiempo grave en que el pico esté subiendo”, indicó la funcionaria.



En medio de la pandemia, la Judicatura ha tomado varias medidas para que la justicia pueda seguir funcionando y una de ellas fue permitir el ingreso de funcionarios judiciales a las sedes siempre y cuando se cumpla con un aforo de hasta el 20 por ciento, sin embargo dicha medida, de acuerdo Arango, no se ha cumplido.



Para lograr una solución se llevó a cabo una reunión con Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y se acordó analizar qué acciones se podían tomar para asegurar que las medidas de bioseguridad y aforo se cumplieran en las sedes judiciales, sin embargo, no hubo una respuesta.



“Tocamos todas las puertas pero no vimos resultados. (…) nos ofrecen unas medidas de bioseguridad y veíamos que los judiciales iban a los edificios porque admitieron la orden de un 20 por ciento. El Consejo Seccional emitió un acuerdo en el que nos decía que había unos turnos y unas jornadas pero eso no fue claro, se prestó para confusiones, cada Juzgado tomaba su propia iniciativa”.



Y añadió: “consideramos siempre que faltó coordinación de parte del Seccional, no hubo liderazgo, no hubo presencia, se generó una problemática bien compleja, lo que trajo consigo que el aforo del 20 por ciento finalmente no se estuviera cumpliendo y además no estaban cumpliendo con las medidas de seguridad que prometieron”.



Debido a eso, un grupo de jueces interpuso una tutela solicitado el cierre de algunas de las sede judiciales que se encuentran en pleno centro de Bogotá, donde poco a poco han ido aumentado los contagios.



Por ahora, de acuerdo con Arango, los funcionarios judiciales contagiados sobrepasan los 30 pero también explicó que existe mucho miedo de reportar un posible contagio porque podrían llegar a perder sus trabajos.



La Judicatura se le adelantó a la tutela y esta semana expidió un Acuerdo que ordena cerrar algunas sedes judiciales en Bogotá, precisamente las que el grupo de jueces solicitaba.



Los despachos judiciales que funcionan en los edificios Nemqueteba, Hernando Morales, Jaramillo Montoya, Camacol y El Virrey en Bogotá tendrán que dejar de funcionar desde este 16 de julio hasta el 31.



Asimismo, indica el documento, en ese mismo lapso se suspenden las diligencias por fuera de los despachos, como lo son inspecciones judiciales, entrega y secuestro de bienes.



Sobre esta medida, los respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura están facultados para determinar los distritos judiciales, circuitos o municipios que pueden seguir llevando a cabo inspecciones judiciales, entrega y secuestro de bienes.



A pesar de que el Acuerdo establece fechas exactas de inicio y fin, Arango espera que dichas medidas se mantengan, al menos, mientras se supera el pico de contagios de la pandemia, que se espera que llegue en agosto.

Por ahora, la justicia seguirá funcionado de forma virtual pero hay quienes afirman que la virtualidad es un sofisma en un sistema jurídico como el colombiano.



Por ejemplo, el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, dijo que los expedientes de los procesos no están digitalizados, lo que ha causado que los servidores judiciales deban ir a los despachos a volver virtuales los documentos, pues los pocos equipos habilitados para eso están ubicados en las sedes físicas de los juzgados.



También, indicó Machado, han tenido que ir a recoger los expedientes físicos para poder trabajar desde sus casas.

Para Liliana Vega, representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copasst, implementar planes de prevención ya no funcionaría, es necesario que se elabore un plan de choque para evitar que se sigan presentando contagios colectivos, como se han venido dando en diferentes lugares.



Según Vega, se tiene conocimiento de contagios en la sede de los Juzgados de Ejecución de familia en Bogotá, donde hay un total de 19 contagios. En Manizales, en la sede de Juzgados administrativos, fueron citadas más personas de las permitidas lo que conllevó a un brote en varias oficinas.



Entre tanto, afirmó Arango, el cierre de las sedes judiciales “por lo menos aminora el problema y hace que los jueces no puedan acercarse, no hay disculpas, no hay excusas”.



Sin embargo, añadió, quedan algunas sedes abiertas, como el Complejo Judicial de Paloquemao, donde aún trabajan fiscales, jueces y demás funcionarios judiciales.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com