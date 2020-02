Por razones familiares, Juan Espinosa no aceptó ser vicefiscal general

En la mañana de este sábado, Juan Francisco Espinosa Palacios público en su cuenta de Twitter que declinaba el ofrecimiento hecho por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, para ser su segundo en el ente acusador.



Espinosa aseguró que la decisión la adoptó por razones "estrictamente familiares", aunque agradeció la oportunidad que se le brindó.

"Tras analizar en familia el generoso ofrecimiento del fiscal Francisco Barbosa Delgado (@FrBarbosaD) quiero anunciarles que le he manifestado mi decisión de no aceptar la Vicefiscalía por razones estrictamente familiares", se lee en su publicación en Twitter.



Paso seguido, la Fiscalía dio a conocer un comunicado en el que señala que el fiscal Barbosa entiende las razones expuestas.



"El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el doctor

Juan Francisco Espinosa, quien había sido considerado para el cargo de Vicefiscal General de la Nación, no podrá aceptar tal designación por razones familiares que le impiden desempeñarse en el mismo".



También se supo que la entidad, en los próximos días, dará a conocer el nombre de quien ocupará dicho cargo.

Tras analizar en familia el generoso ofrecimiento del Fiscal @FrBarbosaD quiero anunciarles que le he manifestado en la mañana de hoy mi decisión de no aceptar la Vicefiscalía por razones estrictamente familiares. Gracias Fiscal por esta gran oportunidad. — Juan Francisco Espinosa Palacios (@JuanFEspinosaP) February 15, 2020

Juan Francisco Espinosa venía desempeñándose como director de Migración Colombia, hace un mes, en remplazo de Christian Krüger.



Espinsosa es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización en Derecho Contractual y también tiene estudios en Finanzas de la Universidad de los Andes.



Antes de Migración, era el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, en el Ministerio de Justicia.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET