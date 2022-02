Con agradecimiento y como un empujón hacia su meta de estudiar para ayudar a su región, Jefferson Cruz, un joven de 18 años, celebró la beca otorgada por la Universidad de La Salle y el Ministerio de Justicia que le permitirá seguir con sus estudios universitarios sin costo.



Hace algunos años, Cruz no tenía en su panorama la carrera de ingeniería industrial que hoy está adelantando, porque estaba en la drogadicción y rodeado de "malas amistades", como él mismo lo cuenta, que incluso lo llevaron a cometer un delito.



No obstante, tras participar en el programa 'Ruta Futuro', dejó a un lado su adicción y hoy adelanta sus estudios.

Él vivía en Yopal, Casanare, con su abuela y su madre, y estando allí cometió un delito siendo menor de edad. En ese momento las autoridades judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes le dieron la opción de pertenecer a un programa para el tratamiento de drogas.



"En un momento de mi vida cometí un error, como era menor de edad, me dieron la oportunidad de pertenecer a un programa del Ministerio de Justicia. Eso fue muy bueno porque me pude alejar de malas amistades y coger otro rumbo", contó el joven.



El ingreso al programa fue hace 4 años, y ahora, tras pasar por el programa de rehabilitación, logró la beca por el 100 por ciento de su pregrado.



"Me siento muy agradecido por la beca que me dio el Ministerio de Justicia con la Universidad de La Salle en Bogotá. Colombia es un país rural y allá en mi región se ve mucho lo agropecuario, entonces yo con mi ingeniería la idea es mejorar el campo, llevándolo más a lo industrial", concluyó el joven.

