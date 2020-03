Ejército anuncia amnistía para más de 600 mil remisos

El director de reclutamiento de la Décima Tercera Brigada del Ejército, coronel Henry Cancelado Zapata, se refirió en EL TIEMPO a la nueva jornada de incorporación para hombres mayores de 18 años, y a la nueva amnistía prevista para este año para los remisos en el país.



El oficial señaló que son cerca de 688.0000 mil ciudadanos infractores que "se beneficiarán del régimen de transición o Amnistía para definir su situación militar".

En Colombia es obligatoria la prestación del servicio militar para los hombres en un rango de edad entre los 18 y 24 años. Pero de acuerdo a determinadas circunstancias, estudios, eximidos, edad, no van al terreno sino que con el pago de un dinero por compensación adquieren su libreta militar.



Si los hombres, con el paso de los años no aclaran su situación militar quedan como remisos y se exponen a que por cada año que pase se les imponga una multa.

Son dos los requisitos para la amnistía

De acuerdo con el Ejército a los remisos se les califica como 'infractores', y los hombres pueden revisar si lo son a través de la página de internet: www.libretamilitar.mil.coo en el los distritos militares.



Están en calidad de infractores o remisos quienes:

- Ciudadanos que realizaron el proceso de inscripción extemporáneamente en vigencia de la Ley 48 de 1993 y hasta antes del 3 de agosto de 2017.



- Ciudadanos citados y que no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica en vigencia de la Ley 48 de 1993 y hasta el 3 de agosto de 2017.



- Ciudadanos aptos que habiendo sido citados a concentración para incorporación no se presentaron a la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de Reclutamiento y Movilización (Remisos).



- Ciudadanos mayores de edad, que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar, una vez obtuvieron su título de bachiller a partir de la vigencia de la Ley 1861 de 2017.



Quien quiera acceder a la amnistía - con o sin multa - debe demostrar que se encuentra en una o más de las causales de exoneración dispuestas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017 o ser ciudadano infractor mayor de 24 años de edad.

Causales de exoneración Ley 1861 de 2017

Artículo 12 Ley 1861 de 2017. Causales de exoneración del servicio militar obligatorio "cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos:



a) El hijo único, hombre o mujer;



b) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;



c) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos;



d) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que, siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;



e) Los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pública que hayan fallecido, o que los organismos y autoridades médico-laborales militar o de policía hayan declarado su invalidez, en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que, siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo;



f) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto;



g) Los casados que hagan vida conyugal;



h) Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada;



i) Las personas en situación de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanente;



j) Los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior;



k) Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil;



Jurisprudencia Vigencia

l) Las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV);



m) Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación;



n) Los ciudadanos objetores de conciencia;



o) Los ciudadanos desmovilizados, previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración;



p) El padre de familia".

Si está en el exterior, la amnistía lo cobija

El beneficio más importantes de esta amnistía es que podrá obtener la libreta militar con el pago de $ 132.000. Lo que equivale al costo de la elaboración de la tarjeta militar correspondiente al 15% del SMLMV.



Además de que se le condonen las multas y el pago total de la cuota de compensación Militar.



De acuerdo con voceros del Ejército la amnistía cobija a los hombres residentes en el exterior.



Tramites para beneficiarse de la amnistía:



El hombre debe acercarse ante las autoridades de reclutamiento con:



Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía.

Registro civil de nacimiento.

Acta y diploma de grado de bachiller, si aplica.

Una fotografía de 3X4 fondo azul (en corbata, grabada en un CD, en formato JPG y que no exceda 1MB).

Soporte de exoneración de ley, si aplica.

Una carpeta cuatro aletas blanca esmaltada.

Y $132.000 pesos costo equivalente 15% SMLMV, por concepto de elaboración de la Tarjeta Militar.



La amnistía estará vigente hasta el 27 de diciembre.



Este mes se adelantará el proceso en:



Bogotá: 11, 12 y 13

Distrito Militar no. 51 (Av. de las Américas #58-38)



* Coconorná -Antioquia 12,13, y 14

Coliseo Municipal



* Pereira: 16 y 17

Coliseo Mayor de Pereira Rafael Cuartas Gaviria



* Tocancipá 18, 19 y 20

Sala Múltiple de la Casa de la Justicia.





