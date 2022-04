Este martes se conoció que la editora de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora de Callar, contra las violencias contra las mujeres, Jineth Bedoya Lima, fue nombrada por la ONU como embajadora global en la lucha contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado.



Ante la ONU, en donde se oficializa su nombramiento, la periodista y sobreviviente de violencia sexual hablará sobre este nombramiento y sobre la lucha en contra de este flagelo.



El 18 de octubre del año pasado la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Bedoya el 25 de mayo del 2000. Ese día, la periodista fue interceptada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar, pero que resultó ser una trampa que terminó en su secuestro.

Jineth Bedoya (centro de la foto, con abrigo lila con diseño de colores) en su intervención ante la ONU. En la esquina izquierda, con abrigo gris, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Foto: No Es Hora de Callar

Antes de la intervención de Bedoya, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, destacó su labor en defensa de las mujeres y las víctimas del conflicto. Así mismo, la vicepresidenta habló de los esfuerzos y programas del Gobierno para atender a víctimas de violencia sexual en el marzo del conflicto.



"A mí personalmente me duele reconocer las múltiples demoras que ha habido para lograr una justicia eficaz en su caso. Ella representa un hito en la protección y reivindicación de los derechos de las mujeres. Desde nuestro gobierno se reconoció la responsabilidad parcial por un crimen que jamás ha debido ocurrir y nos avergüenza. Ningún caso es aceptable, por eso apoyamos los esfuerzos para sancionar estos delitos", dijo Ramírez.



Posteriomente Pramila Patten, representante especial del Secretario General de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos, habló de la lucha de las defensoras de derechos humanos y periodista en el mundo por una vida libre de violencias, destacó la importancia de trabajar con las supervivientes para que sean agentes de cambio. Patten también destacó la lucha de dos décadas de Bedoya por la dignidad y la justicia para las víctimas de violencia sexual.



Posteriormente, Patten oficializó el nombramiento de Bedoya como embajadora global en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos, y le manifestó que está emocionada por el trabajo que emprenderán en este aspecto.

Jineth Bedoya al recibir el nombramiento de la ONU. Foto: No Es Hora de Callar

"Gracias por estar en este momento tan importante no solo para mí como sobreviviente, sino para todas las mujeres sobrevivientes en el mundo. Ser sobreviviente no es solo seguir respirando, es ayudar a cambiar la vida de otras", dijo Bedoya seguidamente.



Señaló que su lucha ha sido difícil, pero no puede desfallecer, "al entender que hay miles de mujeres en el mundo afrontando lo que yo afronté, entiendes que hay que seguir".



Frente al nombramiento, dijo que no solo es un honor sino un compromiso para trabajar en contra de las violencias contra las mujeres.



Así mismo, alzó su voz por las mujeres y hermanas en Siria, Afganistán, Ucrania, Ruanda, Uganda, México y todos los lugares donde las mujeres se enfrentan a la violencia sexual, "por ellas también levanto la voz".

La impunidad en la violencia sexual en Colombia llega al 98 %, es una vergüenza como país y como sociedad: Jineth Bedoya FACEBOOK

TWITTER

"Por mis hermanas en Colombia, valientes, millones de mujeres marcadas por la violecia sexual, nuestro compromiso con ellas debe ser de país y de dignificación, por eso es necesario que la JEP abra un macrocaso que atienda la violencia sexual. no podemos pasar por encima de los derechos de millones de mujeres que tienen su fe de justicia pesta en esta jurisdicción. La impunidad en la violencia sexual en Colombia llega al 98 por ciento, es una vergüenza como país y como sociedad que no enfrentemos uno de los peores crímenes contra los seres humanos de una manera más efectiva", afirmó la periodista.



Bedoya agradeció a todas las sobrevivientes de violencia sexual que están trabajando por sus derechos, "así no veamos justicia tenemos que abrir ese camino para las que vienen. El trabajo que hoy inicio con este honor es que ninguna de las mujeres que ha afrontado lo que yo tuve que afrontar se quede atrás, esa es mi responsabilidad como periodista y como sobreviviente".



Y agregó: "El violeta es el color de la dignidad y hoy me quise vestir de dignidad por las mujeres, que tienen que entender que quienes cometieron el error fueron los victimarios, no nosotras. No es hora de callar", concluyó.

