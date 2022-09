El ministro de Justicia Néstor Osuna posesionó como su nueva viceministra de promoción de la justcia a la abogada, asesora y consultora Jhoana Alexandra Delgado Gaitán.



Delgado es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Estudios de Administración Pública, y doctora en Derecho Público de la Universidad de Bolonia (Italia), además, entre 2014 y 2020 fue magistrada auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado.



“Conozco a la doctora Jhoana hace muchos años y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos en un gobierno de cambio, de ponernos al servicio de la ciudadanía. Sé que vamos a hacer muchas cosas importantes porque están dadas las condiciones por parte del gobierno. No podemos fallar y no vamos a fallarle al país", afirmó el jefe de la cartera de Justicia.



Delgado ha sido abogada, asesora y consultora del sector público y privado en temas relacionados con derecho constitucional, urbano, desarrollo territorial y administrativo.



Además, entre diciembre de 2021 y junio de 2022 fue decana encargada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.



“Creo que estamos en un momento propicio, de posibilidades. Lo que soñamos desde la universidad con el señor ministro va a ser posible. Somos el testimonio del cambio y eso me ilusiona enormemente. Mi compromiso es con el país, con el doctor Osuna y con toda la gente que quiero. Estaremos siempre atentos para cumplir de la mejor manera. Ahora solo queda trabajar", aseguró por su lado la nueva viceministra de Promoción de la Justicia.​

