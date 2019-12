La estructura de las Fuerzas Militares con el general Zapateiro

Después de que el general Eduardo Enrique Zapateiro asumiera como comandante del Ejército Nacional, este lunes, en reemplazo del general Nicacio Martínez, quien pasó a retiro, el Ministerio de Defensa dio a conocer los cambios en la estructura y organización del Comando de las Fuerzas Militares.

El comandante general es el general Luis Fernando Navarro, el jefe de Estado Mayor Conjunto es el general Jorge González Para y el inspector general es el general Rodrigo Valencia Guevara. El general Helder Giraldo Bonilla pasa del Comando Conjunto 4 a director de la Escuela Superior de Guerra, y el general Javier Díaz Gómez queda como director general de Sanidad.

La siguiente es toda la estructura, no solo del Comando General, sino también de los Comandos de Fuerza, Estados Mayores y Comandos de Unidades Operativas en las regiones del país.

Comando General de las Fuerzas Militares:

• Comandante General GR. EJC Luis Fernando Navarro Jiménez

• Jefe de Estado Mayor Conjunto MG. FAC Jorge González Parra

• Inspector General FF.MM MG. FAC Rodrigo Valencia Guevara

• Director Escuela Superior de Guerra MG. EJC Helder Giraldo Bonilla

- Subdirector Escuela Superior de Guerra BG. FAC Oscar Zuluaga Castaño

• Director General de Sanidad FF.MM. MG. EJC Javier Díaz Gómez

• Comando Conjunto Estratégico de Transición BG. Javier Ayala Amaya

• Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica MG. FAC Luis Contreras Meléndez

- Jefe Departamento Conjunto de Planificación y Transformación BG. EJC Armando Aranguren Rodríguez

• Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas MG. EJC Alfonso Bonilla Vásquez

- Jefe Departamento Conjunto de Operaciones CA. ARC Darwin Alonso Torres

- Jefe Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia BG. EJC. Ernesto Garcia Luna

- Jefe Departamento Estratégico Conjunto Contra las Amenazas Transnacionales BG. EJC Mauricio Zabala Cardona

• Subjefe de Estado Mayor Jurídico MG. EJC María Paulina Leguizamón

Unidades Operativas

• Comandante Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) MG. EJC Juan Pablo Forero Tascón

- Segundo Comandante Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) BG. FAC Edgar Mauricio Falla Vargas

• Comandante Comando Conjunto No. 1 MG. EJC Hugo López Barreto

• Comandante Comando Conjunto No. 2 MG. EJC Wilson Chawez Mahecha

• Comandante Comando Conjunto No. 3 MG. EJC Sergio Tafur García

• Comandante Fuerza de Tarea Conjunta Omega BG. EJC Hernando Flórez Cuervo

• Comandante Fuerza de Tarea Hércules BG. EJC Adolfo Hernández Martínez

Comando Ejército Nacional

• Comandante Ejército MG. Eduardo Zapateiro Altamiranda

• Segundo Comandante Ejército MG. Carlos Iván Moreno Ojeda

• Inspector del Ejército MG. Jaime Carvajal Villamizar

• Director Dirección de Relaciones Internacionales BG. Jairo Fuentes Sandoval

• Comandante Comando de Transformación del Ejército BG. Diego Villegas Muñoz

• Jefatura de Estado Mayor de Operaciones MG. Raúl Rodríguez Arevalo

- Comandante Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales BG. Hernando Garzón Rey

- Comandante Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar BG. Mario González Lamprea

- Comandante Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar BG. Juan Huertas Herrera

• Jefe de Estado Mayor de Planes y Políticas MG. Robinson Ramírez Cedeño

- CEDE 3 BG. Eduardo Quirós Chaparro

- CEDE 5 BG. Miguel David Bastidas

- CEDE 11 BG. Oscar Tobar Soler

• Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza MG. Germán López Guerrero

- Comando de Educación y Doctrina BG. Edgar Rodríguez Sánchez

- Director Escuela Militar de Cadetes BG. Álvaro Pérez Durán

- Comando de Personal BG. Mauricio Moreno Rodríguez

- Comando de Reclutamiento BG. Jairo Leguizamón Rivas

- Comandante Comando de Ingenieros BG. Omar Sepúlveda Carvajal

- Comandante Comando Logístico BG. José Walteros Gómez

- Director Dirección de Sanidad BG. Arturo Sánchez Peña

• Asesor de Actividades de Coalición para Países Aliados (EE. UU.) BG. EJC Juan Carlos Correa Consuegra

Unidades Operativas

• Comandante DIV 1 BG. Gerardo Melo Barrera

• Comandante DIV 2 BG. Marcos Pinto Lizarazo

• Comandante DIV 3 MG. Jorge Hoyos Rojas

• Comandante DIV 4 BG. Antonio Beltrán Díaz

• Comandante DIV 5 MG. Luis Mauricio Ospina Gutiérrez

• Comandante DIV 6 BG. Jorge Herrera Díaz

• Comandante DIV 7 MG. Juan Carlos Ramírez Trujillo

• Comandante DIV 8 MG. Luis Emilio Cardozo Santamaría

• Comandante División de Aviación Asalto Aéreo BG. Jaime Rivera Jaimes

• Comandante División de Fuerzas Especiales BG. EJC Jorge Mora López

• Comandante BR 4 BG. Juvenal Díaz Mateus

• Comandante BR13 BG. Oscar Rey Linares

• Comandante Fudra No.1 BG. Erik Rodríguez Aparicio

• Comandante Fudra No. 2 BG. Javier Martinez Jiménez

• Comandante Fudra No. 3 BG. Marlon Coy Villamil

• Comandante Fudra No. 4 BG. Jairo Rojas Gómez

• Comandante Fuerza de Tarea Cauca BG. Marco Mayorga Niño

• Comandante Fuerza de Tarea Quirón BG. Arnulfo Traslaviña Sachica

Comandante Fuerza de Tarea Vulcano BG. Olveiro Pérez Mahecha

Armada de Colombia

• Comandante Armada Almirante Evelio Ramírez Gáfaro

• Segundo Comandante VA. Orlando Romero Reyes

• Inspector General VA. Javier Diaz Reina

• Jefe de Estado Mayor Operacional VA. Gabriel Pérez Garcés

• Jefe de Estado Mayor de Personal VA. Ricardo Hurtado Chacón

• Jefe de Estado Mayor Apoyo a la Fuerza VA. Antonio Martínez Olmos

• Jefe de Planeación VA. José Amezquita Garcia

• Comandante Infantería de Marina BG. Ricardo Perico Pinto

• Jefe de Operaciones Logísticas CA. Camilo Gómez Barrera

• Jefe de Inteligencia Naval BG. Ricardo Vargas Cuellar

• Director General Marítimo CA. Juan Herrera Leal

• Jefe de Educación Naval CA. Francisco Cubides Granados

• Jefe de Acción Integral y Desarrollo CA. Harry Reyna Niño

• Jefe Jefatura Jurídica CA. Orlando Grisales Franceschi

• Jefe de Desarrollo Humano CA. Luis Márquez Velosa

• Jefe de Operaciones Navales CA. José Espitia Jimenez

• Jefe de Comando Naval CA. Carlos Serrano Guzmán

Unidades Operativas

• Comandante Fuerza Naval del Caribe VA Andrés Vásquez Villegas

• Comandante Fuerza Naval del Sur BG. IM Sergio Serrano Álvarez

• Comandante Fuerza Naval del Pacífico CA. John Giraldo Gallo

• Director Escuela Naval Almirante Padilla CA. Juan Rozo Obregón

• Comandante Fuerza Naval de Oriente CA. Cesar Pineda Vargas

• Comandante Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico CA. Hernando Mattos Dager

• Comandante Escuela de Formación de Infantería de Marina BG. IM Guillermo Castellanos Ojeda

• Director Escuela Naval de Suboficiales CA. León Espinosa Torres

Fuerza Aérea Colombiana

• Comandante FAC GR. Ramsés Rueda Rueda

• Jefe de Estado Mayor MG. Pablo Garcia Valencia

• Inspector General MG. Donall Tascón Cárdenas

• Comandante Comando de Operaciones Aéreas MG. Fernando Losada Montoya

• Comandante Comando de Apoyo a la Fuerza BG. Henry Quintero Barrios

• Comandante Comando Personal BG. Sergio Garzón Vélez

• Jefe de Inteligencia Aérea BG. Luis René Nieto

• Jefe de Logística BG. Juan Tamara Melo

• Jefe de Educación Aeronáutica BG. Elliot Gerardo Benavides González

Unidades Operativas

• Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1 BG. Juan Guillermo Conde Vargas

• Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM BG. Andrés Guzmán Morales

• Director Escuela Militar de Aviación EMAVI BG. Alfonso Losano Ariza

Oficiales Generales y de Insignia en comisión en entidades del sector defensa y Presidencia de la República

• Directora Hospital Militar MG EJC Clara Galvis Díaz

• Subdirector Hospital Militar BG EJC Carlos Rincón Arango

• Gerente Sociedad Hotelera Tequendama VA. ARC Jorge Gómez Bejarano

• Presidente COTECMAR CA. ARC Oscar Tascón Muñoz

• Gerente Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC BG. FAC Iván Delascar Hidalgo

• Presidente Satena BG. FAC Luis Córdoba Avendaño

• Jefe Casa Militar BG. FAC Carlos Silva Rueda





JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com