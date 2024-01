Un jardín por la memoria y la reparación se entregó en el Parque Nacional de Bogotá

El pasado viernes 29 de diciembre, en uno de sus últimos actos de gobierno, la exalcaldesa Claudia López Hernández hizo entrega del Jardín No Es Hora De Callar, ubicado entre el Reloj Suizo y la rotonda del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, para honrar a las víctimas de violencias basadas en género.



Según la exmandataria, “este jardín es una forma de reparación y de justicia, pero también es un espacio para la memoria”. La zona contará con 50 árboles de diferentes especies, con flores violeta, donados por el Jardín Botánico de Bogotá, y cada uno de ellos representa la vida y la historia de las niñas, adolescentes y mujeres que han afrontado violencias.

Jineth Bedoya y Luz Nelly Lima (mamá) en el Jardín No Es Hora De Callar. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

El jardín fue una iniciativa que surgió tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bedoya Lima Vs. Colombia, y que condenó al Estado por los hechos violentos que enfrentó la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo del año 2000, cuando hacía un reportaje en la cárcel La Modelo de la capital.



El 8 de marzo del 2022, Claudia López, en compañía de varias víctimas hizo la siembra de los árboles, pero hacía falta su entrega. En este proceso, se sumaron la Alta Consejería para las Víctimas y la Casa Editorial EL TIEMPO, quien habilitó un espacio web, donde se encontrarán varias historias de mujeres víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia sexual.



“Cada árbol tiene una placa con un nombre y un código QR que se podrá escanear. Allí está la historia de estás mujeres que hoy honramos”, señaló la exalcaldesa.​

Funcionaria del Jardín Botánico de Bogotá en la siembra de las plantas- Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

En la placa central, ubicada en el ingreso al jardín, está la historia de los más de 23 años que la periodista Bedoya (editora de género de EL TIEMPO), se ha tomado buscando justicia y una reparación digna, por los hechos de violencia que vivió, así como el sentido del fallo de la sentencia de la Corte IDH, dada a conocer el 18 de octubre del 2021.



Lo que se espera ahora, es que el recién posesionado alcalde Carlos Fernando Galán, instale las placas que hacen falta y se garantice el cuidado del jardín.

Un homenaje para las víctimas

La Alcaldía Distrital tomó la decisión de sumarse a las acciones de reparación en octubre del 2021, a través de este espacio para la memoria. La zona -dentro de uno de los parques más antiguos y emblemáticos para la cultura bogotana- se entregó con la siembra de varios árboles de la especie fucsia arbustiva, conocida popularmente como pendientes de la reina, con el apoyo del Jardín Botánico (JBB).

Martha Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

El Jardín No Es Hora De Callar es un acto simbólico y de reparación para las mujeres, adolescentes y niñas víctimas y sobreviviente de la violencia sexual del conflicto armado interno, en las masacres perpetradas por paramilitares, así como la violencia ejercida en las Filas de las Farc.



Estos fueron escenarios en los que los cuerpos y las vidas de las mujeres afrontaron humillación, maltrato, mutilación y fueron usados como armas de guerra, según la conclusión del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Jineth Bedoya junto a su placa en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Así mismo, el jardín rinde un homenaje a la memoria y vida de las mujeres que fueron víctimas mortales en Bogotá del feminicidio, una de las violencias de género que más vidas cobra anualmente y, que pese a contar con una ley, es una de las violencias que más impunidad acarrea.



Las personas pueden encontrar en el Jardín la historia de mujeres como Rosa Elvira Cely, Viviam Urrego y Valentina Trespalacios; así como la historia de la niña Yuliana Samboní y dos mujeres trans asesinadas por su condición de género.

Varios de los casos expuestos siguen en la impunidad y las víctimas no han recibido una reparación digna, como ocurre en centenares de casos a lo largo y ancho del país.



Este espacio busca que las mujeres, al mismo tiempo que conozcan las historias, encuentren la información sobre los canales de atención a los que pueden recurrir si son víctimas de violencia de género.



La exalcaldesa de Bogotá le entregó a Jineth Bedoya y a su madre, Luz Nelly Lima, el jardín para la memoria de las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, en el Parque Nacional. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Bogotá es la capital que deja el saldo más alto de violencia de género a nivel nacional, en el año que acaba de terminar. Esta ciudad tiene a más de 84.000 mujeres que pidieron medidas de protección, según el reporte que la Policía Nacional entregó el primero de enero.



Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer reconoció 21 casos de feminicidio consumado en la capital, hasta el 21 de diciembre. Pese a esto, la organización Justicia Para Todas, a través de su Observatorio, registró 30 casos al 25 de noviembre del 2023.

Jineth Bedoya, Claudia López y Luz Nelly Lima (de izquierda a derecha) alderedor de una de las placas Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Medidas de reparación colectiva

En la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jineth Bedoya Lima le exigió al Estado colombiano varias medidas de reparación colectiva a favor de las víctimas de violencia sexual y de las mujeres periodistas que sufren en su trabajo la violencia de género.



En el 2023 se consiguieron importantes avances en las medidas de reparación, las cuales seguirán siendo trabajadas por la campaña No Es Hora De Callar, hasta que se materialicen por completo.

Uno de estos logros fue conseguir que se aprobara en segundo debate el Proyecto de Ley 106 del 2022, en la plenaria del Senado con todos los votos a favor.



Mediante este proyecto, se establecen los detalles para la creación y el funcionamiento del Fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, en correspondencia a los artículos 194, 195 y 196 de la sentencia emitida por la Corte IDH.



Además, el 25 de mayo del 2023, Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, se anunció la creación del Centro de Memoria e Investigación No Es Hora De Callar en la Casa de Nariño, frente a más de mil víctimas y sobrevivientes.



Este espacio será un lugar de memoria y dignificación dedicado a las mujeres víctimas de violencia sexual y al periodismo investigativo, con especial énfasis en la labor de las mujeres periodistas.



Los visitantes y habitantes de la capital encontrarán en el Jardín No Es Hora De Callar las placas, con los códigos QR, los cuales dirigen al especial de EL TIEMPO, ‘Jardín No Es Hora De Callar: en honor a las víctimas de violencia de género’.