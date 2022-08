Tras dos años de trabajo, interviniendo ocho áreas y 13.603 metros cuadrados, la organización Humanity & Inclusionn entregó el municipio de Inzá, en Cauca, como libre de sospecha de contaminación de minas antipersonal, artefactos explosivos y municiones sin explosionar, beneficiando a las más de 27.000 personas que habitan en este territorio.



En la intervención, una de las más recientes en terminar en el país, se lograron destruir 21 artefactos explosivos y se desarrollaron 42 talleres sobre educación en riesgo de minas.



En la intervenión en Inzá se lograron destruir 21 artefactos explosivos Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La entrega del municipio se realizó el pasado 26 de julio, siguiendo los compromisos nacionales e internacionales de liberación de tierras.



Al respecto Arturo Bureo, gerente de operaciones para Colombia de Humanity & Inclusion dijo en ese evento de entrega que esperan que los cientos de metros liberados "y los 871 kilómetros cuadrados investigados en este municipio contribuyan a la construcción de una sociedad más igualitaria, al desarrollo social y del ecoturismo en la región. Y sobre todo esperamos que la liberación de Inzá sea para el pleno disfrute de las comunidades indígenas y campesinas que lo habitan”.

Vista del municipio de Inzá, Cauca. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

No hay paz si no hay limpieza y liberación de los territorios de esa contaminación, de esas estelas que ha dejado la guerra: Fidel Martínez FACEBOOK

Por su lado, Fidel Martínez, director de la Fundación Tierra de Paz, recordó que para ir a la escuela los niños del municipio tenían que recorrer durante horas caminos que estaban contaminados con artefactos explosivos pero tras declararse como territorio libre de minas, "se testifica que se hizo todo lo posible para que ese niño camine seguro, con tranquilidad o por lo menos sepa qué hacer frente a esos riesgos que le había impuesto el conflicto armado. No hay paz si no hay limpieza y liberación de los territorios de esa contaminación, de esas estelas que ha dejado la guerra”, indicó.



Finalmente Justiniano Pencue, un habitante de la comunidad indígena Nasa que habita en Inzá, señaló que hacía 10 años no podía cultivar café en gran parte de su predio debido a la sospecha de tatucos que habían sido dejados durante los enfrentamientos entre las Farc y el Ejército, pero después de las labores de desminado el hombre tuvo la confianza de volver a entrar a esas tierras y ahora cuenta con un semillero con 5.000 plantas de café listas para sembrar.

