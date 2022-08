El video subido a través de TikTok, que se volvió viral, una joven dijo que había sido traicionada por su pareja y que como venganza decidió inscribirlo para que se fuera a prestar el servicio militar.



El motivo que argumento es que su pareja le había puesto ‘cachos’ y que su mejor manera de desquitarse fue inscribirlo para que fuera reclutado.



En el video fue compartido por la usuaria identificada en la plataforma como Juanita Alzate Ángel, que en poco tiempo alcanzó más de 10 millones de reproducciones. La joven mujer escribió: “Me fue infiel y yo lo inscribí al servicio militar” y seguidamente dijo “pa que siga de chistoso”.



En la breve grabación, se ve a la joven sentada con su computador en una imagen en la cual se ve la página web abierta de incorporaciones al Ejército Nacional de Colombia.

El video lo concluye con un contundente audio: “Con la diabla nadie se mete. Nos vemos en el infierno…”.



Muchos usuarios comentaron la publicación y felicitaron la creatividad de Juanita para vengarse de su pareja.



Sin embargo, quizá por la enorme aceptación del video, su creadora aclaró que todo se trató de un montaje: “Yo ni ex tengo, no inscribí a nadie”, explicó, letras que acompañó con un emoji de risas.



A través de TikTok, reiteradamente se conocen casos de infidelidad y venganza que se roban la atención de los usuarios.



Este fue el video que se hizo viral en TikTok:

ELTIEMPO.COM