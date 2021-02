Industria del cannabis pide a Gobierno avalar exportación de flor seca

La industria colombiana del cannabis medicinal le envió una carta al Presidente Iván Duque en la que asegura que este sector se encuentra en cuidados intensivos y le dice que es urgente que se permita la exportación de la flor seca para generar ingresos, frenar el cierre de empresas y fuga de capital, y evitar la pérdida de miles de empleos.

"Nos dirigimos a usted con el propósito de reiterar nuestro ánimo de colaboración con el Gobierno Nacional para lograr la consolidación de la industria del cannabis medicinal en Colombia, la cual tiene un enorme potencial en materia de atracción de inversión extranjera directa, generación de empleo formal, procesos de innovación, investigación y desarrollo", asegura la misiva enviada a Duque.



Esta carta es firmada por Rodrigo Arcila Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis; Juan Manuel Galán Pachón, presidente ad honorem de la Asociación del Cannabis Medicinal e Industrial; César Díaz Guerrero, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial; Jaime Jurado Jurado, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo; Natalia Andrea Núñez, representante legal de la Asociación Colombiana de Cáñamo; Carolina Zuluaga y Esteban Rossi, de la Asociación de Pequeños y Medianos Cultivadores; y Sandra Carrillo Gómez, presidente de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal.

La carta también asegura que esta industria podría convertirse en uno de los motores de las exportaciones no minero energéticas y, por lo tanto, en una mayor diversificación de los mercados. También afirma que el cannabis es una alternativa medicinal confiable para millones de pacientes en todo el mundo.



La industria asegura que en países donde el cannabis medicinal tiene su mercado más maduro, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Holanda, Portugal, Israel, Reino Unido y Australia, la flor seca es el segmento de mercado que está más desarrollado, superando el 50 por ciento de las ventas totales de este sector. Por eso, reiteran la importancia de permitir que se exporte este producto.



"Colombia, a pesar de tener todas las condiciones para ser un líder mundial en este mercado se está autoexcluyendo", asegura la industria.

Mientras tanto, asegura la carta, países como Uruguay, Perú, Ecuador y México están adoptando marcos regulatorios para atender esta demandas e incentivar la inversión. Además, más de una docena de países en América Latina, Europa, Asia, y Oceanía permiten la exportación de flor seca con fines medicinales, con lo cual Colombia es el único país que tiene esa restricción.



Incluso, el sector afirma que en un momento en donde la industria se está depurando, Colombia no está siendo competitiva, pues no hay mercado interno, no hay exportaciones fuertes y las empresas se están yendo.

Así, entre 2016 y 2021 invirtieron 450.000 millones de dólares pero las exportaciones apenas fueron de 4.000 millones de dólares.



"Esto resulta paradójico considerando que Colombia, pionera en materia regulatoria, es el país con mayores ventajas comparativas y competitivas para ofrecerle al mundo un suministro de flor seca estable y confiable, producida bajo los más altos estándares de calidad, tanto para uso médico, como insumo de la producción

farmacéutica", aseguran en la misiva.



Incluso, en su carta adjuntan un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio del 26 de noviembre del año pasado, en la que asegura que la prohibición de exportar flor seca "coarta la posibilidad de los productores nacionales de penetrar en el mercado internacional (...) del cual se podrían ver ampliamente beneficiados".

Por eso afirman que permitir la exportación de la flor seca, basándose en los acuerdos internacionales en materia de sustancias controladas "es crucial para que Colombia logre materializar su potencial en un momento en el que la industria global del cannabis se está depurando".



Estas empresas afirman que el actual enfoque que se tiene, el de producir extractos (ingredientes medicinales) es poco rentable, y los proyectos de productos terminados tardarán muchos años en ser autorizados y en generar ingresos.



Para este sector, renunciar a exportar un producto que hoy tiene las mayores ventas en el mundo como la flor seca, significaría perder una oportunidad "única e irrepetible", ya que llevaría a que la inversión se vaya a otros países y en Colombia se cierren operaciones y se afecte a la industria de pequeños y medianos productores.



Así las cosas, las empresas que se dedican a este sector le dicen al presidente Duque que confían en que al incluir a esta industria como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) se cambie la regulación para permitir la generación de ingresos, la inversión en este mercado, y posicionar al país como un líder.

Por eso le piden modificar el decreto 613 de 2017 que impide la exportación de la flor seca y facilitar y acelerar una reglamentación sobre la asignación de cupos, exportaciones, acceso por parte de pacientes al cannabis en Colombia y el acceso de la industria a los servicios financieros.



Aunque el Gobierno revisó este tema en octubre del 2020, la industria asegura que muchas cosas han cambiado desde entonces, porque en diciembre, por ejemplo, la ONU reclasificó al canabis y reconoció sus usos medicinales cambiando un enfoque tuvo por 60 años. Pero además ha habido otros cambios en regulaciones de Europa, Estados Unidos y México.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET