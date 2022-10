En medio de las discusiones en el Congreso sobre el proyecto de 'paz total', el ministro de justicia Néstor Osuna salió en defensa de uno de los apartados que más críticas ha generado.



Se trata de un artículo que expresa: "Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.



Esta propuesta fue fuertemente criticada por congresistas como María Fernanda Cabal, quien dijo que este exclusivamente tiene el propósito de liberar a los jóvenes de la 'primera línea'.

Este miércoles desde el Congreso el ministro Osuna respondió a las críticas diciendo que la medida de indulto no es nueva en el ordenamiento jurídico colombiano.



"El Congreso de la República, por una mayoría altísima de dos tercios, puede facultar al Presidente para otorgar indultos; de hecho, actualmente está facultado para otorgar indultos, se conceden rutinariamente indultos, en el Ministerio de Justicia están en trámites algunos indultos, no tienen que ver con la protesta social porque es una noma más vieja, se han tramitado más de 600 indultos", expuso el jefe de la cartera de Justicia.



Seguidamente el Ministro reconoció que la propuesta del Gobierno de ampliar esa medida para la protesta social ha sucitado controversia, tanto así que en el Congreso el debate se suspendió, por eso dijo que se quiere ampliar el debate, "hablar con todas las bancadas, hablar con la sociedad, recoger insumos, perfeccionar la propuesta y el martes el Congreso decidirá", indicó.



Es así como Osuna aclaró que será el Congreso el que el próximo martes 25 de octubre decida si ese apartado continúa, "si se reúnen los votos, la norma pasará; si no, no pasa nada, nos quedamos con las normas como están".



Sobre este tema también habló el ministro de defensa, Iván Velásquez, quien señaló que, del otro lado del debate, algunas personas han dicho que no debería hablarse solo de idultos sino también incluir amnistías, y que la norma que se propone no tiene excepciones sobre a quiénes podría aplicarse, por lo que incluso podría cobijar a integrantes de la Fuerza Pública condenados en el marco de la protesta.

