¿Qué hacer si le obligan a renunciar? Así puede pedir indemnización

No en pocos casos, empleadores inducen u obligan a sus trabajadores a renunciar en lugar de despedirlos, para evitar el pago de la indemnización por despido sin justa causa.



Sin embargo, hacerlo puede acarrear demandas que deriven en la indemnización a las personas que se ven forzadas a poner fin a sus actividades debido a este tipo de presiones.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer en caso de verse obligado a renunciar por acoso laboral?)

Tenga presente que, como lo establece el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, así como hay justa causa para que el empleador termine unilateralmente el contrato, existen razones justificadas para la renuncia, y si usted logra demostrarlas, puede reclamar por la indemnización.



De hecho, en algunos casos, para obligarlo a renunciar los empleadores se valen de estrategias que lo lleven a tomar esa decisión, como no pagar a tiempo los salarios, exigirle que cumpla más funciones de las establecidas, acosarlo o presionarlo laboralmente, entre otras.



Es clave que, si esto ocurre y lo lleva a renunciar, usted indique de formalmente y de manera clara cuáles son las causas de su decisión, para que le sirva como prueba a la hora de una demanda contra su empleador.



(Además: No he cumplido un año de trabajo en la empresa,¿tengo derecho a prima?)



Así las cosas, si el proceso llega a juicio, tendrá que probar las causas justas que esgrimió para renunciar, con lo cual el empleador deberá pagar la indemnización.

Las justas causas para renunciar

Según el artículo 62, estas son las causas justas para renunciar:



1.El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo.



2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste.



3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.



4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar.



5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio.



6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.

(Siga leyendo: ¿Necesita una prueba de ADN? Le explicamos cómo obtenerla)



7. La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquél para el cual se le contrató, y



8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.



justicia@eltiempo.com