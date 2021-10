Esto es lo que puede hacer si su inquilino no paga el arriendo

Si el arrendatario de su inmueble no ha cumplido con las fechas de pago, usted puede dar por terminado el contrato, pues esta es una causal justa contemplada por la ley.



Es recomendable que le notifique, mediante una carta, las acciones que llevará a cabo para solucionar el incumplimiento del pago.

En la carta debe informar al arrendatario la causa de la terminación del contrato, en este caso, el incumplimiento del pago.



(Le recomendamos leer: ¿Qué pasa si un arrendatario no paga los servicios públicos?)



Si el inquilino no responde su solicitud, usted puede iniciar una demanda en su contra para recibir la suma de dinero que le debe. Asimismo, debe pedir a su inquilino que abandone el inmueble.



Si terminado el contrato de arrendamiento el arrendatario no entrega la casa o apartamento, el propietario debe iniciar otra demanda ante un juez que ordene la restitución del inmueble.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer en caso de que el arrendatario no pague a tiempo?)



Mientras el propietario recupera el inmueble, puede continuar con la otra demanda para recibir lo que el inquilino le debe. Tenga en cuenta que estos procedimientos deben hacerse por separado, pues tienen objetivos distintos: hay un proceso para devolver el inmueble y otro para que el inquilino se ponga al día.



La demanda por incumplimiento de pago debe contener los siguientes datos:

Nombre completo, número de cédula o de documento de identidad y dirección de las partes.

Relato de los hechos, manifestando la causa de la terminación del contrato: la falta de pago.

Las pruebas que aseguren el incumplimiento del pago, y el que aseguren el incumplimiento del pago, y el contrato en el que se pactaron las fechas del canon de arrendamiento.

La solicitud que hace ante el juez: que se ordene la entrega del inmueble o el pago de lo que se debe.

Puede solicitar el embargo y secuestro de bienes del arrendatario, para esto debe demostrar que estos pertenecen al inquilino, mediante un certificado de libertad y tradición de los mismos.

