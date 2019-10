Inauguran primer punto de atención especial en análisis de drogas

Como un aporte para reducir los riesgos y posibles daños que conlleva el uso de sustancias psicoactivas, el proyecto Échele Cabeza cuando se de en la cabeza de la Corporación Acción Técnica Social, que cumple 10 años en el país, inaugurará este 25 de octubre el primer primer punto de atención especializado en análisis de sustancias y reducción de riesgos en américa latina.



Este centro, que estará en un punto fijo en Bogotá, brindará los servicios de análisis de sustancias que el proyecto Échele cabeza ya ha dado en más de 200 fiestas y festivales en el país, analizando más de 7.000 muestras y atendiendo en los últimos 9 años a más de 80.000 personas.

Este será un punto de atención para consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas mayores de edad, para sus familias, amigos y profesionales interesados en el tema de drogas.



Este espacio aspira convertirse en un punto de asesoría, consulta, investigación, formación y debate frente a las sustancias psicoactivas que abrirá los jueves y viernes desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. También se podrán programar citas a través de nuestras redes sociales y correo electrónico echelecabeza@gmail.com.



Los servicios que se prestarán en el centro, ubicado en la Carrera 7 # 45-81 serán: análisis de sustancias, asesoría personalizada, entrega de folletos informativos y alertas informativas.



El análisis de una sustancia tendrá un valor de 15 mil pesos, este valor más la venta de café, merchaidising, revistas y otros objetos, son los que financiarán el punto de atención.



Ese análisis de drogas es de suma importancia si se tiene en cuenta que en el país se han reportado sustancias que se comercializan como si fueran ciertas drogas pero cuya composición en realidad es completamente diferente y variable, incluyendo incluso componentes muy peligrosos que pueden hacer más riesgoso su consumo.



Por ejemplo, un estudio comparativo realizado por el Observatorio de Drogas y el proyecto 'Échele cabeza' encontró que en 100 muestras analizadas en festivales de música en distintas ciudades el año pasado, que los consumidores suponían que eran éxtasis o 2CB (tucibí), había 16 sustancias más, entre ellas anfetamina y cocaína.

Además, en el lugar también se realizaran charlas, cineforos, conversatorios y talleres en torno al tema de la reducción de riesgo y daño en el consumo sustancias psicoactivas.



Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, explicó que ellos no piden datos personales a las personas para prestarles un servicio, por lo que solo es acercarse allí libremente, todas las personas recibirán un trato confidencial.



Sin embargo, dijo que entienden que en el país la legislación es restrictiva frente al uso y porte de sustancias, como el decreto que permite el decomiso incluso de la dosis mínima, y que una persona podría sera abordada por la Fuerza Pública cerca o fuera del local.



"Eso ya se sale completamente de nuestras manos y es un riesgo que una persona podría correr, pero nosotros cuando una persona se va a acercar le decimos que intente no traer una cantidad grande, ni siquiera la dosis mínima, sino una pequeña muestra de la sustancia que quiere analizar. También les recomendamos no andar con más de la dosis mínima porque sabemos y respetamos que podrían ser abordadas por la autoridad y generarle a las personas unas consecuencias", indicó Quintero.



De otro lado, este punto de atención también entregará Naloxona, un medicamento de libre distribución en el país que se usa para revertir la sobredosis de opiáceaos. Este medicamento, explicó el director de la Corporación, se entregará a personas consumidoras de drogas como la heroína, previa a una capacitación para la identificación y manejo de sobredosis, así como el conocimiento del protocolo que para este tema publicó el Ministerio de Salud en el año 2017.



A quienes se les entregará es a los que han evidenciado que tienen consumo regular y que podría ser de alto riesgo, y para recibir una nueva dosis de Naloxona se deberá llevar el tarro vacío de la dosis anterior.



Frente a ese tema Quintero agregó que en el trabajo que han realizado no han identificado que la Naloxona sea mal usada de forma errónea ni desviada a otros mercados.

El punto de atención será llevado por profesionales y voluntarios capacitados y con experiencia en el tema de drogas y reducción de riesgo y daño. Los perfiles de los voluntarios y profesionales varían entre psicología, sociología, química, toxicología, biología, administración, geografía, medicina, enfermería, derecho, relaciones internacionales, fotografía, diseño gráfico, realización audiovisuales, entre otros.



Este viernes 25 de octubre, el centro iniciará a las 4:00 p. m con servicio de análisis, a las 6:00 p.m será la charla de 'farmacología de la fiesta' y a las 7:00 p.m. se presentarán cortometrajes que exploran las sustancias psicoactivas.

