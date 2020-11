'Atravesamos una situación muy difícil': Capitanía de San Andrés

El capitán de fragata, Francisco Kekhan, quien es el Capitán del Puerto de San Andrés y Providencia, aseguró a EL TIEMPO en la mañana de este lunes que "están atravesando una situación muy difícil por las condiciones que ha generado el paso del huracán Iota".



El oficial señaló que desde la s 4 a.m. perdieron comunicación con Providencia, y que en este momento no cuentan con el servicio de energía en San Andrés.

"Aquí en San Andrés las condiciones son muy fuertes. Los vientos destecharon varias casas. Los vientos están entre 100 y 150 kilómetros por hora. Desde ayer (domingo) intentamos que varias personas se resguardaran en los albergues para darles mayor seguridad", aseguró el capitán Kekhan.



Por las fuertes lluvias que se registran hay varias casas destechadas, por lo que los ciudadanos están llegando a los albergues para protegerse. Desde las 10 de la mañana el huracán ascendió a nivel 5, de mayor fuerza y destrucción.



"Además de los techos, se han caído postes, árboles, los vientos son muy fuertes", reiteró Kekhan, por lo que hizo un llamado a los turistas que se encuentran en los hoteles a que no salgan del lugar.



"Por favor, no salgan a mirar o chismosear. Es muy peligroso y pueden resultar heridos", puntualizó.

El capitán Kekhan señaló que como no han tenido comunicación con Providencia -la cual mantuvieron a través de radios y celulares hasta las 4 de la mañana- no saben de la afectación real de la isla.



"Hasta ahora no tenemos reporte de heridos aquí en San Andrés, pero estamos listos, en cuanto las condiciones metereológicas mejoren, a recorrer la isla con los funcionarios de Gestión del Riesgo", aseguró el oficial de la Armada Nacional.

Las actividades de pesca están totalmente restringuidas. Foto: Armada Nacional

Se espera que sobre la medianoche de este lunes baje la intensidad del huracán, que de acuerdo con el capitán Kekhan, será precedido de fuertes aguaceros como los registrados en Cartagena.



Precisamente, desde Cartagena se tienen listos tres buques, tres fragatas y una patrullera con ayuda humanitaria para la isla, además de equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores en cuanto disminuya la intensidad de los vientos.



Y desde Bogotá, aseguró el capitán del Puerto de San Andrés, saldrá un avión de la Fuerza Aérea, que trasladará personal de la Defensa Civil para apoyar las labores de ayuda.

