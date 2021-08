¿Todo caso de homicidio tiene la misma condena?

La Fiscalía, como cabeza de la investigación penal en Colombia, es la encargada de tipificar los delitos y determinar qué conductas se imputarían a personas vinculadas a hechos delictivos.

Así los fiscales encargados de cada caso tienen la responsabilidad de examinar la conducta en cada caso y determinar el delito por el que la persona será procesada.

Por ejemplo en el caso de los homicidios, solo existe esa conducta como delito, pero existen varias modalidades que dependerán de cada caso. Las personas vinculadas a este delito pueden incurrir en delitos dolosos, culposos o preterintencionales.



De la modalidad que se aplique a la persona dependerá también el tipo de la pena y la posibilidad de recibir beneficios como la casa por cárcel ante una eventual condena.

En el doloso, el fiscal ha considerado que la persona cometió el homicidio con intención, sabía lo que estaba haciendo, no fue un hecho accidental, tenía la intención de hacerlo.



En el culposo se considera que la persona responsable del homicidio no tenía la intención, que el caso corresponde a un hecho fortuito, involuntario ajeno a la voluntad de la persona. Este se aplica por ejemplo a las personas que en medio de un accidente de tránsito ocasionan la muerte a otro ciudadano. En todo caso el fiscal del caso tendrá que analizar las circunstancias del hecho para definir si ese será el delito a imputar.



Finalmente el homicidio preterintencional se tipifica cuando la persona intenta causar un daño, una lesión a la víctima pero no ocasionarle la muerte y como consecuencia de esa acción inicial termina asesinando al ciudadano agredido.



El sicariato no es un delito y corresponde a acciones relacionadas con el homicidio doloso.

