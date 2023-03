Roberney Galvis Sierra caminó durante seis días desde Granada, Meta, hasta Bogotá para ubicarse en frente del Congreso y exigir, con una cadena y un candado en el cuello, que él y su familia sean reparados por el asesinato de su padre José Remigio López Lamus quien era concejal de San Vicente de Chuchurí, Santander por la Unión Patriótica.



Roberney, quien lleva los apellidos de su madre Luz Helena Galvis, tenía 16 meses cuando el crimen ocurrió, el 29 de agosto de 1987, a manos de desconocidos que balearon a su padre.



Y su vida y la de sus tres hermanos cambió por completo: tuvieron que irse desplazados por la violencia, sobrevivir con lo que su mamá hacía lavando ropa y hasta pedir limosna para sobrevivir.

José Remigio López Lamus, exconcejal de la UP asesinado. Foto: Cortesía

Roberney le contó a EL TIEMPO que hace por lo menos 10 años hicieron todo el trámite ante la Unidad de Víctimas en donde, en efecto están en el Registro Único de Víctimas, pero nada ha pasado. Tras su caminata hasta Bogotá, que registró en redes sociales, acudió a la entidad. Pero allí le dijeron que actualizara sus datos.



“Me reventé los pies. Llegué a la Unidad y me dijeron que actualizara datos, eso es lo único que saben decir. Ayer (lunes 6 de marzo) madrugué para la Defensoría del Pueblo y tengo que esperar 15 días para ver si me ponen un abogado de oficio”, dijo.



Este martes 7 de marzo, Roberney se ubicó en la esquina de la Plaza de Bolívar entre el Congreso y el Colegio Mayor de San Bartolomé y desde allí contó los impactos de haber perdido a su padre y un episodio de violencia sexual que sufrió cuando antes de los 7 años.

“Esas han sido algunas de las consecuencias de la muerte de mi papa, nos tocó sufrir y hablo por mí, tantos flagelos. Apenas a los 12 añitos terminar la primaria y a trabajar, me tocó estar fuera de la casa para mantenerme. Todo eso han sido consecuencias de la guerra, del conflicto, de todo lo que arrastró no tener un papá y haberlo perdido en la guerra y la política, en toda esa guerra absurda en la que hemos estado los colombianos durante tantas décadas”, dijo.



Roberney sabe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló hace poco a favor de las más de 6.000 víctimas del exterminio de la UP, pero no sabe cuándo las órdenes al Estado se volverán una realidad.



"Falló a favor y....nada. Todo eso está ahí pero nada. Yo lo que quiero es que me reparen. Ha sido doloroso, engorroso. Tantos años, tanto papeleo, tantas vueltas, tanta cosa. Lo ponen a voltear a uno, a sacar papeles, a buscar testigos. Ha sido duro", explicó.



Roberney es locutor y animador comercial, graba cuñas y tiene hace seis meses una página de Facebook de humor llamada 'Los Topin del Humor' con unos amigos en Granada, Meta, lo cual le ayudó a que una abogada en Cúcuta lo contactara. Ahora, no sabe cuánto tiempo más se quedará en Bogotá, en donde no tiene familia y sin recursos económicos, a la espera de una solución para su caso.



