Las razones de la hermana de Dilan Cruz para no ir al diálogo nacional

Denis Cruz, a través de un vídeo en Twitter, rechazó la invitación al diálogo nacional propuesta por el presidente Iván Duque y el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos. Según ella, este espacio no tenía objetivos claros ni pretensión de convocar a las familias de las víctimas de violencia policial.

En su vídeo, aclaró que el asesinato de su hermano aún sigue en la impunidad y resaltó que el gobierno se ha negado a disculparse por su responsabilidad.



Frente al llamado al diálogo, Denis señaló que no asistiría porque en dicha concertación no participarán quienes se están movilizando. "No participarán las madres y familias de los jóvenes que ha asesinado la policía en este paro, en las manifestaciones de noviembre de 2019 y en las movilizaciones de septiembre de 2020 en Bogotá", argumentó.



También indició que la reunión organizada por el Gobierno no tiene agenda, ni compromisos claros. Afirmó, además que, no hay una actitud de rechazo del gobierno hacia la violencia policial.

Invitación del presidente @IvanDuque y el @ComisionadoPaz Miguel Cevallos para participar del gran diálogo. Nuestra respuesta. pic.twitter.com/FbELDX9HCU — 𝑫𝒆𝒏𝒊𝒔 𝒄𝒓𝒖𝒛 🌙 (@Denis011114) May 10, 2021

Al finalizar su intervención, la joven le propuso al presidente Iván Duque una mesa de diálogo, que tenga una agenda clara y de la que hagan parte las familias de las víctimas de abusos por parte la policía.



"Con gusto participaremos de esta negociación que, entre otras, también deberá tratarse de mecanismos para que haya justicia en casos de violencia policial, para eliminar la posibilidad de que la Justicia Penal Militar y Policial tenga casos de abuso y una reforma a la Policía para que crímenes como los de mi hermano Dilan no se repitan", explicó.



