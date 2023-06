Cuando una persona fallece, la norma establece que sus bienes pasan a sus herederos, que pueden ser sus hijos, sus padres, sus hermanos, entre otras personas, pero es importante tener en cuenta que no solo se heredan los bienes, sino también las deudas del fallecido.



Incluso, es posible que las deudas que herede sean mayores a los bienes que recibe, por lo que en vez de incrementar su patrimonio, terminaría pagando con sus propios recursos las deudas del fallecido. También hay medidas para evitar que esto suceda. Esto es lo que debe saber al respecto.

La herramienta LegalApp, del Ministerio de Justicia, que brinda información sobre trámites legales, reseña que cuando se va a recibir una herencia, ya sea que haya un testamento o no, se debe tener en cuenta que lo que reciben los herederos es el patrimonio que dejó la persona fallecida, y precisamente, el patrimonio de alguien incluye tanto sus bienes como las deudas que tenía la persona en vida.



Sobre cómo se reparten las deudas se señala que estas se asignan a los herederos en la misma proporción que los bienes, por ejemplo, si son 4 herederos, cada uno recibirá el 25 por ciento de los bienes y el 25 por ciento de las deudas.



En los testamentos se determina cómo repartir los bienes. Foto: iStock

Pero si hay un testamento, quien lo deja (la persona fallecida) puede decidir cómo se asignan tanto sus bienes como las deudas. En estos casos la ley determina que los herederos, también llamados legatarios, pueden decidir si pagan las deudas de acuerdo a la división que haya hecho el testamento o perseguir el pago de acuerdo con la división de deudas que realiza la ley (proporcional a la asignación de bienes).



“El heredero que deba asumir una deuda mayor a la asignación que le correspondió de la herencia puede pedir de los demás herederos el pago de la porción que les corresponda a cada uno de ellos”, añade LegalApp sobre estos casos.

¿Qué hacer si las deudas valen más que la herencia?

De otra parte, como se indicó, en una sucesión es posible que las deudas sean más caras que los bienes que se obtienen, por lo que los herederos en lugar de incrementar su patrimonio terminarían pagando con ellos mismos las deudas del fallecidos. Sin embargo, para evitar esto, los herederos cuentan con varias posibilidades.



El abogado especializado en derecho civil Helí Abel Torrado explicó que en primer lugar, existe la figura del ‘beneficio de inventario’, que significa que quien hereda solo responde por las deudas hasta la concurrencia de los bienes que se les asignen.

El beneficio de inventario quiere decir que los que reciben la herencia no se hacen responsables por las deudas más allá del monto de los bienes recibidos: Torrado

"El beneficio de inventario quiere decir que los que reciben la herencia no se hacen responsables por las deudas más allá del monto de los bienes recibidos”, comentó.



Añadió que al beneficio de inventario puede acudir cualquier tipo de heredero, sea que recibió el bien por orden sucesoral o por medio de un testamento.



Una segunda posibilidad, recordó Torrado, es la de repudiar la herencia, que es la posibilidad de que los herederos simplemente rechacen la herencia, en cuyo caso así como no reciben los bienes, tampoco se le transmiten las deudas.



De otro lado, la ley también contempla un ‘beneficio de separación’, que aplica cuando los acreedores, o sea las personas o entidades con las que el difunto tenía deudas, solicitan que los bienes del deudor fallecido no se confundan con los de sus herederos.



“Con esto garantizan que los bienes del difunto se destinen al pago de las deudas de este, con preferencia a las deudas propias del heredero”, señala LegalApp. Pero tenga en cuenta que esto no procede cuando el acreedor ha aceptado como deudor al heredero, o cuando los bienes de la sucesión ya han salido de manos del heredero.

