Si no hay acuerdo para repartir herencia en Colombia, ¿qué deben hacer los herederos?

Repartir una herencia en Colombia puede ser un proceso sencillo o complicado. Todo depende de la disposición que tengan los herederos, ya que si surgen discrepancias, tendrán que acudir a instancias judiciales que toman meses e incluso años.

Si hay un testamento de por medio, el proceso es muy distinto. La persona antes de morir estableció quiénes y qué parte de sus bienes recibirán los herederos, quienes deberán ceñirse a su voluntad.

Con testamento, los herederos aceptan la voluntad del fallecido. Foto: iStock

En cambio, ante la ausencia de testamento, el Código Civil Colombiano define quiénes se pueden considerar como herederos para la repartición de los bienes, ya de inmuebles o muebles, los derechos y las obligaciones patrimoniales del fallecido.

¿Quiénes pueden ser herederos?

Cuando se ha determinado cuáles son los bienes que tenía exclusivamente el fallecido —un inventario, por así decirlo—se procede a la repartición de la herencia.



Para ello, se sigue este orden indicado por el Código Civil Colombiano:



1. Hijos.



2. Si no hay hijos, heredarán los padres y el cónyuge o compañero permanente del fallecido.



3. Si no hay hijos ni padres, heredarán los hermanos y cónyuge del fallecido.



4. Si no hay hijos, ni padres, ni hermanos, ni cónyuge, heredarán los sobrinos.



5. Si hay ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni cónyuge, ni sobrinos, la herencia pasará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El orden hereditario lo establece el Código Civil Colombiano. Foto: iStock

Cuando hay acuerdos en que la repartición de bienes será equitativa, los herederos deben acudir a una notaría junto con un abogado.

"Ante notario, el abogado hace todo el trámite, la liquidación y partición. Se presenta al notario para que revise si se encuentra en el marco de la ley y si se puede hacer la expedición de la escritura pública", comentó el abogado Nelson Torres, especialista en derecho civil y de familia, en una conversación pasada con EL TIEMPO.

Este proceso en notaría, según Torres, puede demorarse de 30 a 40 días.

¿Qué hacer si no hay acuerdo entre los herederos para repartir el patrimonio?

Los herederos pueden no estar conformes con la repartición de los bienes y algunos pueden reclamar mayor derecho sobre el patrimonio, aduciendo, por ejemplo, que estuvieron acompañando al fallecido más tiempo o fueron más cercanos.

Cuando no hay testamento, los herederos pueden demandar si no están de acuerdo con la repartición de bienes. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock.

Para estos casos, tendrán que demandar a los demás herederos en el juzgado de la ciudad o último domicilio de la persona fallecida. Dichos procesos judiciales pueden concluir en cuatro años o más, dependiendo de las circunstancias, como explicó el abogado Torres.

"El juez decide al final del proceso cuál es la cuota que le corresponde a cada uno", agregó el experto.

¿Ante cuál juzgado se debe acudir cuando no hay acuerdo para repartir herencia?

Como fijó el Código General del Proceso en Colombia, hay tres caminos según del valor de los bienes: ir a un juzgado de familia, a un juzgado civil o a un juzgado de pequeñas causas.

La repartición de la herencia puede ser decidida por un juez. Foto: Martín García. ELTIEMPO

El juzgado de familia recibe los procesos cuando la herencia es mayor a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $ 195'000.000, para 2024.

El juzgado civil municipal tramita demandas cuando la herencia es menor a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El juzgado de pequeñas causas tendrá competencia para decidir la repartición de la herencia cuando no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, menos de $ 52'000.000, para 2024, según explica el Ministerio de Justicia en su portal de asesoría LegalApp.

"El juez determina quiénes son los que tienen derecho a recibir y en qué proporción. Son procesos que se demoran porque hay oposición", añadió el abogado José Ramos, en una charla pasado con EL TIEMPO.

Lo ideal es que busque asesoría de abogados con el fin de formular una demanda, cuando así lo considere.

