En Colombia, los bienes de las personas que fallecen se reparten, según los artículos 1040 al 1051 del Código Civil, en un orden que comienza con sus descendientes, es decir, sus hijos; si no los tiene, los bienes van a sus ascendientes (padres) y cónyuge; si no tenía descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, heredarán sus hermanos y su cónyuge; a falta de los anteriores, heredarán sus sobrinos, y si no hay ninguno de estos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibirá la herencia.



(Lea también: Herencias en Colombia: lo que debe tener en cuenta).



Sin embargo, si una persona quiere establecer cómo deben repartirse sus bienes, puede acudir a un testamento en el que, además, puede indicar si no quiere que alguien reciba su herencia.

Los testamentos son documentos legales mediante los cuales una persona dispone sus bienes a otros después de su muerte, tenga en cuenta que los mismos deben formalizarse ante una notaría y que hay de dos tipos.



El testamento abierto, que es de carácter público, lo que significa que el testador -quien hace el testamento- da a conocer sus disposiciones testamentarias a quienes acuden al trámite; y el testamento cerrado, en el que el testador no quiere que se sepan sus disposiciones testamentarias sino hasta el momento del fallecimiento.



(Puede interesarle: ¿Cuál es la diferencia entre un testamento abierto y uno cerrado?).

¿Cómo desheredar a alguien en un testamento?

Facebook Twitter Linkedin

La Corte determinó en qué casos se es indigno para recibir una herencia. Foto: Archivo

Si la persona no desea que alguno de los familiares que tendría derecho a heredar reciba sus bienes, puede acudir al desheredamiento, que es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su herencia.



Sin embargo, la decisión de desheredar a alguien debe cumplir con unos requisitos. El artículo 1266 del código señala que las únicas causales para desheredar a un hijo son:



1. Haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos.



2. No haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo.



3. Haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar.



4. Haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, o sin el de la justicia en subsidio, estando obligado a obtenerlo.



A los ascendientes, es decir los padres, les aplican las primeras tres causales para ser desheredados.



(Le sugerimos leer: ¿Se puede revocar un testamento?).



El artículo 1267 de la norma también indica unos requisitos para validar estas causales. Así, no valdrá ninguna si no se expresa en el testamento específicamente, "y si además no se hubiere probado judicialmente en vida del testador; o las personas a quienes interesare el desheredamiento no lo probaren después de su muerte".



La prueba a la que se refiere este artículo no será necesaria "cuando el desheredado no reclamare su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión; o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar; si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz".



Como todo esto debe hacerse dentro de un testamento, ese documento debe llevarse a una notaría para el correspondiente trámite.

justicia@eltiempo.com