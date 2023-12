¿Una persona divorciada puede recibir herencia de su expareja si esta fallece?

A partir de la pandemia, se ha notado un incremento en los divorcios, según estudios. Esto, debido a diferentes causas, como la falta de comprensión, fallas en la comunicación o problemas económicos.



El proceso de separación implica una serie de trámites para llegar a diferentes acuerdos, sobre todo en caso de tener hijos. Sin embargo, ya en el tema monetario, en caso de haber completado de manera satisfactoria el proceso, algunas personas se preguntan si pueden acceder a la herencia que deje su expareja en caso de que fallezca. Le contamos qué dice la ley en Colombia.



Hasta septiembre de 2023, un total de 17.639 parejas decidieron divorciarse, de acuerdo con un estudio de Statista. Según expertos, las causas de las separaciones en general reflejan problemas económicos en la relación y falta de comunicación, entre otros.

¿Quiénes tienen derecho a la herencia de una persona?

De conformidad con el artículo 1008 de Código Civil de Colombia, en el país existe la figura de la sucesión, acto en el que los bienes inmuebles o muebles pasan a ser de otra persona después de su muerte.



Quienes tienen derecho a recibir dicha herencia son las personas que figuren en el testamento y quienes por ley les corresponde.



En caso de que no haya un testamento, el artículo 1040 del Código Civil indica que: "Son llamados a sucesión intestada: Los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de estos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".



Tenga en cuenta que la sucesión intestada se genera cuando el difunto o causante no dejó un testamento o no repartió en vida sus bienes.

El testamento estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. Foto: Archivo

Entonces, ¿puede recibir la herencia de su expareja en caso de que fallezca?

Como lo especifica el Código Civil, solo podrá recibir la herencia de su expareja si esa persona decidió firmar un testamento en el que asegura que usted podrá disponer de sus bienes después de que fallezca.



De otro modo, no podrá recibir herencia, pues al momento de divorciarse se extingue el matrimonio y con ello todos los derechos generados al contraerlo, incluidos los derechos hereditarios, de conformidad con portales especializados.



Sin embargo, si hay hijos menores, usted tendrá acceso al patrimonio que su sucesor haya heredado y, como tutor legal, podrá administrar los bienes hasta que cumpla con la mayoría de edad.



"Esto incluye vender, comprar o alquilar propiedades con nuestro patrimonio, siempre velando por el interés del cuidado de los menores", indica el portal Abogada Mediadora.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*con información de Justicia

