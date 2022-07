Cuando una persona va a recibir una herencia debe tener en cuenta la procedencia de los activos o bienes a la hora de realizar un inventario y avalúo de los mismos para realizar la sucesión.



Si los bienes destinados la herencia tienen un origen ilícito, esto podría conllevar a una serie de investigaciones judiciales que tendrían como resultado la acción de extinción de dominio o medidas cautelares de embargo y secuestro de los mismos.



EL TIEMPO consultó al abogado experto en Derecho Civil y de Familia Helí Abel Torrado sobre las consideraciones más importantes de este aspecto.

El abogado Torrado explicó que, de acuerdo con el Código Civil colombiano, las personas que pueden heredar sin testamento son los descendientes y/o los hijos adoptivos (en primer orden sucesoral).



Otro es el caso de las personas que antes de fallecer dejaron un testamento, pues de haberlo hecho, la herencia debe darse a quien indique ese testamento porque esa fue la voluntad de la persona fallecida y las normas establecen que debe ser respetada por sobre todos los casos.



La herencia –entendida como un conjunto de bienes que alguien recibe por el fallecimiento de un familiar– es una acción jurídica que permite trasladar dichos bienes mediante un contrato celebrado previamente, en el cual se determinará la repartición.

Pero, en algunas ocasiones, los herederos pueden sorprenderse al enterarse –durante el proceso de sucesión– de la procedencia ilegal de los bienes que esperan recibir, pues no en todas las situaciones conocían el origen de los activos.



Frente a esto, los bienes y activos del origen ilícito entrarían en un proceso de extinción de dominio. En palabras de Torrado, ya que en el inventario del proceso de liquidación de la herencia no pueden estar bienes fuera del comercio (ilegales), el recurso que quedaría son las acciones legales mencionadas anteriormente.



Algunas causales de extinción de dominio a activos aplicables para una herencia son que los bienes o empresas sean producto de una actividad ilícita, o que estos hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de un delito.



Dentro de la lista también están las propiedades o empresas que hayan sido renovadas o transformadas con ganancias de actividades ilegales, así como los inmuebles que se utilizaron para esconder productos, bienes o ganancias de actividades irregulares.



Igualmente, la extinción de dominio también aplica para activos que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos probatorios que permitan considerar de forma razonable que provienen de actividades ilícitas, según especifica la Ley 1708 de 2014, conocida como el Código de extinción de dominio, en su artículo 16.

¿Qué puede hacer la persona que desconocía los hechos?

Según el derecho penal, los herederos solo recibirán las acciones de extinción de dominio sobre los bienes, pero tendrán que argumentar el desconocimiento del origen de las propiedades con la figura del reconocimiento de los derechos del tercero de buena fe, quien esté exento de culpa.



Esto consiste en que el propio heredero pueda averiguar y comprobar de forma concisa cuál es el origen de los bienes, así podría evitar sanciones penales, pero la acción de extinción de dominio será la norma para estos casos.



Para el abogado Torrado, si una persona no ha participado en una acción delictiva, "no tiene nada que deber" y si es vinculada en una investigación penal, tendrá que demostrar su inocencia.



En algunas situaciones, puede que la sucesión o repartición de los bienes se lleve a cabo, las propiedades y activos de origen ilícito podrán ser perseguidos por las autoridades.



En ese sentido, es importante que quienes estén en proceso de recibir una herencia, tengan en cuenta estos aspectos para evitar sorpresas y hasta pérdidas, por lo que es determinante conocer los orígenes de los activos familiares.

