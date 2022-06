A la hora de heredar los bienes de un familiar cuando fallece, se pueden presentar diferentes escenarios que deben ser considerados para adelantar un proceso adecuado. Además, pueden surgir dudas frente a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento de derechos a los hijos de crianza y parejas por vía de hecho.



A principios de mayo, la Corte Suprema sentó jurisprudencia sobre las herencias para los hijos de crianza y reiteró que sí tienen derecho a ser parte o recibir una parte de la herencia que dejan, tras morir, las personas que los criaron.

La Sala de Casación Civil de la Corte hizo esta reiteración al estudiar el caso de una familia cuyas hijas no estaban de acuerdo con entregar parte de la herencia que dejó su papá al hijo de la mujer con la que él entabló una relación después de divorciarse de la madre de las demandantes.



Las hijas decían que el hijo de la pareja de su papá no era hijo de él (al no ser biológico) y que, aunque su papá lo hubiera reconocido como hijo cuando tenía cuatro años y lo hubiera criado como tal, no tenía derecho a recibir parte de la herencia porque no era hijo legítimo.



En primera y segunda instancia, los jueces accedieron a la petición de las hijas, pero la Sala Civil señaló que estas decisiones fueron equivocadas, pues “debe prevalecer la relación de crianza y la paternidad social frente a la paternidad biológica”.



La Corte dijo entonces que “en los casos en que el padre decide acoger a un hijo como suyo, con la certidumbre de no haber participado en la concepción, brindándole el apoyo moral, económico y sentimental necesario para proveer por su desarrollo, por lo menos por cinco (5) años, constituye, por lo menos, un principio de intencionalidad de reconocimiento como hijo, que si viene a ser completado con todos aquellos elementos que positivamente determinan la posesión notoria del estado de hijo, no puede ser desconocido acudiendo a la prueba científica”.



Además, la corporación señaló que la familia es una institución cultural, social y jurídica, no sometida irremediablemente a los “fríos y pétreos mandatos de la ciencia”, y enfatizó en que la biología debe ser “compatibilizada con la realidad familiar y los nuevos mecanismos para su conformación, incluso con el desplazamiento de aquella, para hacer realidad la voluntad de quien asintió un vínculo de hecho, derivado de la crianza”.



Por su parte, la Corte Constitucional ha emitido sentencias clave sobre el reconocimiento de derechos del compañero o compañera permanente y la unión de parejas del mismo sexo respecto de los principios de igualdad y derechos patrimoniales. EL TIEMPO consultó al abogado experto en Derecho Civil y de Familia Helí Abel Torrado sobre las consideraciones más importantes de dichas sentencias.



Sentencias de la Corte Constitucional

El abogado Torrado recordó la sentencia C-075 de 2007, en la cual la Corte declaró que la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, se ajusta a la Constitución siempre que se entienda que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. La demanda a esa ley explicaba que la medida en que se aplicaba la protección únicamente a las parejas heterosexuales excluía de su ámbito a las parejas homosexuales, lo cual se consideraba discriminatorio.



En ese escenario, para la Corte, “la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual resulta lesiva de la dignidad de la persona humana, es contraria al derecho al libre desarrollo de la personalidad y comporta una forma de discriminación proscrita por la Constitución”.

En palabras del abogado, esto quiere decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones maritales de hecho -esto es la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por un periodo de al menos dos años- accede al régimen de protección allí dispuesto.



“De manera que queda amparada por la presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren adecuado”, indicó también la Corte.



Igualmente, el abogado mencionó la sentencia C-283 del 13 de abril de 2011, en la que se declararon exequibles 17 artículos del Código Civil colombiano que fueron demandados porque las expresiones “cónyuge” y “porción conyugal” hacían referencia al matrimonio en relación con los procesos patrimoniales después de la muerte de un compañero (pero no se refería a la unión marital de hecho ni a las parejas del mismo sexo).



Sin embargo, la Corte reafirmó la constitucionalidad, “siempre y cuando se entienda que a la porción conyugal también tienen derecho el compañero o compañera permanente y la pareja del mismo sexo”.

En ese momento, la corporación exhortó al Congreso para que legislara de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.



De igual manera, después de analizar el objetivo de la garantía patrimonial, la Corte señaló que “no hay razón que permita afirmar válidamente que ella sólo pueda tener como destinatario a quien tenga un contrato matrimonial, ya que esta figura tiene su fundamento no en el contrato de matrimonio sino en la necesidad de proteger al miembro de la relación que después de una convivencia fundada en el apoyo y las renuncias mutuas, queda con un patrimonio inferior al de aquel que falleció y que le permite optar por participar en él”.



Sin embargo, la sentencia C-577 de 2011 nunca realizó un reconocimiento expreso o tácito sobre la aplicación del matrimonio civil para materializar el vínculo formal y solemne reconocido sobre parejas del mismo sexo.



Desde el 2016, las parejas homosexuales en Colombia tienen derecho a contraer matrimonio, así como otros derechos y deberes patrimoniales. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

Sobre el hecho cabe precisar que el matrimonio civil es una figura limitada por el Constituyente a las parejas heterosexuales, pero que, a raíz de una decisión de la Corte Constitucional y de la expiración del plazo otorgado al Congreso, se dio paso a un contrato solemne especial celebrado entre una pareja homosexual, el cual goza de una especial protección constitucional pues constituye una nueva forma de dar origen a la familia, vínculo del cual surgen para sus integrantes iguales derechos, deberes y obligaciones, no sólo entre ellos sino también frente a la sociedad y el Estado.



Por ello, la sentencia C-577 del 16 de julio de 2011 declaró la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, que dispone la celebración del contrato del matrimonio entre un hombre y una mujer, aclarando que mediante mecanismos como el vínculo formal y solemne entre parejas del mismo sexo, también se les brinda un estatus que las ubica como una familia legalmente constituida.



Más tarde, en 2012, la Corte volvió a estudiar la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil, relacionados con el orden en el que se dispone la herencia, así como el 1233, que se refiere al cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal.



Esta expresión fue declarada exequible en la sentencia C-238 de 2012, “siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho”, indicó la Corte.

Sentencia de unificación sobre el matrimonio igualitario

Facebook Twitter Linkedin

Manifestación de personas LGBTI en Barranquilla. Imagen de referencia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Por último, el abogado Torrado se refirió a la sentencia de unificación SU-216 de 2016, en la que la Corte recogió muchas de sus sentencias relacionadas al matrimonio igualitario, donde aclaró que "si, dentro de la variedad de familias constitucionalmente protegidas, la Carta brinda una especial protección a la surgida del matrimonio celebrado entre heterosexuales, ello no significa desprotección del resto de familias que también son institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, ni la existencia de un propósito discriminador".



Además, indicó que la figura que instituye que los hombres y las mujeres puedan casarse entre sí no implica que la Constitución excluya la posibilidad de que este vínculo se celebre entre mujeres o entre hombres también, pues la enunciación expresa de una categoría no excluye la existencia de otras.



A la luz de lo anterior, la Sala Plena encontró que la Constitución en ninguna parte excluye la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, y que el artículo 42 no puede ser comprendido de forma aislada, “sino en perfecta armonía con los principios de la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad”.



Esto también implica una igualdad en el ejercicio de funciones judiciales, notariales y registrales al momento de adoptar sus respectivos actos. En ese sentido, la corporación indicó que los jueces de la República, notarios públicos y registradores del Estado Civil, al momento de adoptar sus funciones judiciales, notariales o registrales, “deben asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, acordándoles a todos igual trato”.



Por lo anterior, la Corte señaló que los registradores no pueden negarse a inscribir en el registro civil un matrimonio celebrado por una pareja del mismo sexo, y que los notarios públicos deben celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo.



La sentencia también declaró que los matrimonios civiles celebrados entre parejas del mismo sexo, con posterioridad al 20 de junio de 2013 (fecha límite que había dado la Corte al Congreso para legislar sobre el matrimonio igualitario, en la sentencia C-283 de 2011), gozan de plena validez jurídica.



¿Cómo es el proceso de herencia en Colombia?

El abogado Torrado explicó que, de acuerdo con el Código Civil colombiano, las personas que pueden heredar sin testamento son los descendientes y/o los hijos adoptivos (en primer orden sucesoral).



Si el difunto no deja hijos, entonces la herencia es para sus ascendientes de grado más próximo, es decir sus padres (bien sea biológicos o adoptantes), y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por igual.



Si la persona fallecida no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, en ese caso heredarán sus hermanos y su cónyuge, quienes tendrán que dividir la herencia para ambas partes por igual.



A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, heredarán los hijos de sus hermanos. Y en caso de no tener sobrinos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibirá la herencia. Todo ello está contemplado entre los artículos 1040 y 1051 del Código Civil.



Así es la herencia cuando hay testamento

Otro es el caso de las personas que antes de fallecer dejaron un testamento, pues de haberlo hecho, la herencia debe darse a quien indique ese testamento porque esa fue la voluntad de la persona fallecida y las normas establecen que debe ser respetada por sobre todos los casos.



(Foto de referencia). Foto: iStock

“El Código Civil dice que primero debe cumplirse el testamento, es decir, se da privilegio a lo que quiso hacer la persona fallecida”, indicó, en un artículo, José Manuel Guanipa, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.



Pero el testamento solo será válido si se respeta la legítima voluntad, es decir, el derecho de los descendientes y los ascendientes de recibir una parte, explicó el docente.



Heredar sin testamento

En caso de que la persona fallecida no haya dejado un testamento, los herederos pueden acordar la distribución de los bienes y adelantar el proceso de partición ante un notario por medio de una escritura pública o un acta notarial.

“Si se ponen de acuerdo, van a la notaría y hacen un documento de partición. En este declaran que son herederos de esa persona, consignan junto con el escrito las actas que demuestran el parentesco, y llevan a cabo la distribución”, señaló Guanipa, y precisó que en este trámite deben pagarse los impuestos que indica la ley a la Dian.



En caso de que haya desacuerdo entre los herederos para repartirse los bienes, estos tendrán que presentarse ante un tribunal para que un juez defina la repartición de la herencia.



Es necesario recordar que, cuando hay hijos, solo ellos heredan, mientras que al cónyuge o compañero permanente le corresponde la porción conyugal, que es una cuota de los bienes del causante. En caso de que no haya hijos que reclamen la herencia, entonces se busca al familiar más cercano para que la obtenga (padres, hermanos o sobrinos).



Ante la pregunta de si habría alguna diferencia en los procesos con las parejas de las personas fallecidas (unión marital, unión de hecho, entre otras), el abogado especializado en derecho civil y de familia Helí Abel Torrado indicó que el procedimiento es el mismo.



Desde hace unos diez años, señaló, “la Corte Constitucional declaró que varias normas del Código Civil que reglamentan estos derechos son ajustados a la Constitución, siempre y cuando se entienda que cuando esas normas benefician a los cónyuges también se entienda que benefician a los compañeros permanentes incluidas las parejas del mismo sexo”, explicó Torrado.

Las deudas también se heredan

Después de fallecida la persona, en principio, hay que verificar si dejó un testamento. (Foto de referencia). Foto: iStock

Hay que tener en cuenta que, al elaborar una sucesión, se hereda todo el patrimonio, es decir, los activos y los pasivos, o sea, tanto los bienes como las deudas.



Por esto, cuando una persona acepta su herencia, también está asumiendo todas las deudas de la persona fallecida, explican expertos de la Universidad de la Sabana.



En caso de que alguien no quiera asumir el compromiso de pagar las deudas, también puede rechazar la herencia, pero eso quiere decir que tampoco aceptará los bienes.



Sin embargo, si se quiere evitar que las deudas afecten el patrimonio de la persona, se puede aceptar la herencia a beneficio de inventario. Esto quiere decir que se acepta la herencia pero que las deudas del fallecido se pagan con los bienes que él dejó, no con los del heredero, y hasta donde alcancen los bienes de la herencia.



Las herencias también pueden ser embargables, en el sentido de que se heredan bienes y obligaciones. Los consultores de la firma Abogados y Contadores explicaron que, en caso de tener deudas -especialmente con bancos- y si todavía no se acepta la herencia, estos podrán solicitar al juzgado que se les arregle la situación y aceptarla en nombre de su deudor. El juez podrá tomar su parte y deducir de ella la parte en mora y la parte restante dividirla entre los demás herederos por partes iguales.

Los impuestos que se pagan por la herencia en Colombia

También es necesario tener en cuenta que la herencia en Colombia se constituye por un conjunto de bienes materiales, muebles o inmuebles, y de obligaciones. Como estos bienes no son recibidos como producto de las actividades formales del contribuyente, sino como ganancia de un suceso extraordinario, este valor será considerado como ganancia ocasional. Por lo tanto, deberá declararse como renta independiente y de ahí calcular el impuesto a la tarifa vigente del 10 por ciento.



Para determinar la cuantía de los bienes heredados, explican expertos, se tomará el valor patrimonial reportado hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de liquidación de la herencia.



