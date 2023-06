En Colombia, las herencias de las personas que fallecen se reparten de acuerdo a un orden que está establecido en el Código Civil, o según un testamento si el causante lo dejó, pero también es común que haya líos con la repartición de los bienes.



Por ejemplo, que el menor de varios hermanos, que es hijo de otro matrimonio, no sea incluido por los demás familiares en el trámite de sucesión de la herencia de un padre fallecido.



En estos casos se puede acudir a la Acción de Petición de Herencia, por medio de la cual una persona que tenga el mismo o mejor derecho que los demás herederos puede reclamar lo que le corresponde cuando ha sido desconocido su derecho.

¿Cómo proceder?

De acuerdo con LegalApp, herramienta del Ministerio de Justicia con información sobre trámites legales, lo primero es verificar que legalmente tenga como demostrar su calidad de heredero, por ejemplo, mediante un registro civil de nacimiento.



Una vez verificado esto, debe presentar la demanda con la Acción de Petición de Herencia en contra de los demás herederos. En la demanda debe manifestar los hechos en que se fundamenta, lo que se pretende de manera clara, así como las pruebas o documentos que sustenten su petición.



Esta demanda debe presentarla ante el Juez de Familia del último domicilio de la persona que falleció y dejó la herencia; este juez evaluará el caso y tomará la decisión que corresponda. Si en su municipio no hay un Juez de Familia, la competencia para conocer estos procesos la tiene el Juez Civil del Circuito.



Si luego del análisis la decisión del juez es a su favor y se le reconocen los bienes que le corresponden, deberá realizar la inscripción de la sentencia ante la oficina de instrumentos públicos, en caso de que existan inmuebles como casas, fincas, etc, o bienes muebles como carros y motos.



Debe tener en cuenta

Si hay un testamento, los bienes se reparten como esté allí establecido.

Según LegalApp, es preferible que para estos trámites cuente con la asesoría de un abogado.



Además, tenga en cuenta que el tiempo que tiene el heredero para iniciar la petición de herencia es de 10 años contados desde el inicio de la sucesión, si no había testamento, o en caso de que sí lo hubiera, a partir de la apertura del testamento.



Además, si el heredero cuyos derechos a la sucesión no han prescrito muere antes de haber hecho las acciones legales para obtener la herencia, su derecho a la misma se transmite a sus herederos (hijos), quienes por representación podrán ejercer dicha potestad.

