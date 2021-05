¿Qué sucede si su jefe rechaza su carta de renuncia?

Si usted desea renunciar a su trabajo, y envía la respectiva carta con su decisión, su empleador no puede rechazar su solicitud, no importa si el contrato es a término fijo o indefinido. Además, no debe pagar ninguna indemnización por su renuncia.

De acuerdo con Legal app, herramienta del Ministerio de Justicia, los empleados públicos que deseen presentar su renuncia deben tener en cuenta que esta debe ser “regularmente aceptada” por la entidad correspondiente.



En este caso la empresa anunciará qué día el empleado puede retirarse de su funciones. La fecha no podrá ser posterior a 30 días después de la carta de renuncia.



Si en el contrato que firmó hay una clausula que indique que debe avisar o indemnizar la empresa por su renuncia, esta será inválida, porque no va de acuerdo a la ley.



En caso de que su empleador tenga problemas con su renuncia y no quiera reconocer su liquidación, acuda a un inspector de trabajo para recibir asesoría y presentar una queja por lo sucedido.



