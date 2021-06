¿La CIDH puede intervenir en la justicia colombiana?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene ningún poder directo sobre la justicia colombiana. Esta visita no es la excepción.



Tras realizar un balance sobre la situación de derechos humanos en el país, este organismo formulará unas recomendaciones para investigar algunos hechos, según lo que haya averiguado esta semana.

Sin embargo, la CIDH no puede abrir investigaciones, ni ordenar a la Fiscalía indagar sobre determinados hechos.



(Le puede interesar: Este jueves finaliza la visita de la CIDH en el país)



Las sugerencias que formule esta comisión deben ser cumplidas por el Estado, pero no son estrictamente obligatorias.



De acuerdo con Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales, la visita de este organismo internacional tiene como objetivo evaluar la situación de derechos humanos en relación con el paro nacional, desde el 28 de abril.



"No se trata de una salvación definitiva, ni se darán por saldadas todas las discusiones asociadas al paro nacional", aclaró el centro de investigaciones.



(Además: El informe del Mindefensa a la CIDH sobre derechos humanos en el paro)



Durante su estancia en el país, la CIDH ha recolectado testimonios sobre las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las manifestaciones como: el abuso policial, homicidios en el marco de las protestas, uso excesivo de la fuerza contra la prensa, abuso sexual y violencia de género.



Asimismo se reunió con autoridades gubernamentales, del poder ejecutivo, judicial y legislativo.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Le sugerimos leer: