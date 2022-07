En el marco de su proyecto de tener una gran ‘Fiscalía Anticorrupción’, Gustavo Petro anunció en una entrevista con W Radio que uno de los proyectos que formulará tan pronto se posesione como Presidente será para eliminar la Procuraduría.



Aunque aún no se conocen más detalles de la propuesta para el reemplazo del órgano de control, ya se han generado múltiples reacciones.

En Colombia el Ministerio Público no solo cumple las funciones disciplinarias de sanción a funcionarios elegidos por voto que ha criticado Petro quien, de hecho, llegó a ser destituido como alcalde de Bogotá en virtud de esas facultades, aunque luego se pudo reintegrar al cargo, y en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a su favor en un caso contra Colombia por esa destitución e inhabilidad.



La Procuraduría también cumple una función preventiva de vigilancia administrativa y una de intervención judicial.



El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar precisamente expuso que la Procuraduría "cumple una función de protección de los derechos fundamentales en general, de manera especial una función disciplinaria trascendental contra servidores públicos que sin cometer delitos cometen faltas que alteran la prestación del servicio público. La Procuraduría protege la ética del servidor público".



En lo poco que se ha conocido sobre cómo sería la propuesta de Petro, el próximo presidente expuso que no se trata de sacar a todas las personas que hoy están en la Procuraduría sino de fortalecer la investigación contra la corrupción en la Fiscalía.



Al respecto, Bernal Cuéllar consideró que darle más funciones a la Fiscalía "es hacerla más ineficaz de lo que ya es por la recarga de trabajo". Por eso para el jurista esta no sería una vía adecuada.



Lo que sí dijo que debe hacerse es "despolitizar" el órgano de control, lo cual se haría, a su juicio, "cambiando el sistema de elección del procurador donde no intervenga el Congreso, pero acabar la Procuraduría es acabar con un órgano que está combatiendo la corrupción y procurando la protección de los derechos", concluyó.



Por su parte, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó que la Procuraduría hace parte del diseño constitucional previsto por el constituyente en 1991.



"Toda revisión que se haga de su esquema no puede equivaler a disminuir o menoscabar la lucha contra la corrupción, además, al Estado le corresponde una función a la que no puede renunciar de la debida vigilancia de la gestión administrativa para asegurar su transparencia y probidad", dijo.



Herrera añadió que de la propuesta de Petro surgen varias dudas, precisamente porque la Procuraduría no solo cumple funciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, sino también contra otros funcionarios públicos como ministros, secretarios de alcaldías o gobernaciones, entre otros.



Otra pregunta que surge es, "¿qué ente va a hacer el acompañamiento en los procesos judiciales?, ¿de eliminarse la Procuraduría quién vela por la vigilancia administrativa de otros funcionarios públicos que no son elegidos por voto popular?", señaló.

¿Es necesario eliminar la Procuraduría para cumplir el fallo de la Corte IDH?

Además de fortalecer la investigación anticorrupción, otro de los motivos que expuso Petro para buscar la eliminación del órgano de control fue cumplir con las órdenes que en 2020 la Corte IDH le dio a Colombia, cuando estudió el caso de su destitución determinó que según la Convención Americana de Derechos Humanos, la limitación de derechos políticos de ciudadanos elegidos por voto popular solo procedía en procesos penales mediante una condena.



"Es hacerle caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de paso respetar la Convención Americana", dijo Petro en la entrevista al hablar de la eliminación del Ministerio Público.

Pero hay dudas sobre si realmente cumplir con las órdenes de la Corte IDH implica acabar con la Procuraduría.



El abogado constitucionalista Juan Carlos Ospina explicó que una cosa es eliminar las funciones disciplinarias de la Procuraduría y otra eliminar completamente dicha entidad.



"La Procuraduría cumple tres funciones: preventiva, de intervención y disciplinaria. Las dos primeras son importantes para su rol de defensa de los intereses públicos y de los derechos humanos, de la mano con la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, y la tercera es la que fue objeto de controversia en el sistema interamericano, concretamente frente a la función disciplinaria de personas elegidas popularmente", señaló.



Ospina añadió que aunque igual se requiere una reforma constitucional para el ajuste de las facultades de la Procuraduría frente a elegidos por voto, "la propuesta de eliminación o transformación completa de la Procuraduría va más allá de lo ordenado por la Corte IDH, requiriendo un mayor detalle para entender las motivaciones y efectos, especialmente frente a su impacto en el sistema constitucional de protección de los derechos humanos existente en el país".

La abogada experta en derecho internacional Silvia Serrano también señaló que el fallo de la Corte IDH no ordenó eliminar el órgano de control ni trasladar sus funciones al poder judicial sino adecuar el ordenamiento interno para que la Procuraduría no tenga la potestad de destituir ni inhabilitar a funcionarios de elección popular.



No obstante, Serrano sí consideró necesario que Colombia fortalezca la persecución penal de la corrupción: "los peritos del Estado en su defensa del caso de @petrogustavo destacaron que las potestades de @PGN_COL se justifican por la inoperancia del sistema penal", dijo en sus redes sociales.



Añadió: "Eso sí, la reforma deberá prever en quien recaerá la función disciplinaria en temas que no impliquen delitos y sin posibilidad, por supuesto, de inhabilitar o destituir a funcionarios electos como sanción disciplinaria".

¿Cómo se haría este eventual cambio?

Entendiendo que la Procuraduría es un organismo incluido en la Constitución Política, una reforma o cambio a la entidad, incluyendo su eliminación, tendría que tramitarse como una reforma constitucional.



Así lo reconoció el propio Petro en la entrevista radial al decir que esto tendrá que pasar dos vueltas legislativas "y por tanto, no se va atravesar en el actual mandato de la Procuraduría, que yo esperaría que una vez termine el mandato de la actual procuradora, empiece la transición hacia que la Procuraduría pase a fortalecer el poder judicial de Colombia en su ámbito investigativo y centrado en la persecución de la corrupción”, indicó.



Frente al trámite legal que tendría que surtir una propuesta legislativa para acabar la Procuraduría, el director de la CEJ, Hernando Herrera añadió: "lo que determinará si eso se concreta o no es las mayorías que tenga el gobierno entrante en el Congreso, se requiere en todo caso un debate amplio y democrático porque es un elemento fundamentar como la vigilancia administrativa, la transparencia en la función pública, y el acompañamiento en procesos judiciales".

