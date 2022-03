"Le llegó el tiempo a Colombia, un tiempo hermoso, de vivir. Un tiempo intenso. Un tiempo de la historia, en el que por fin tengamos, como generación, una segunda oportunidad. Nos llegó el tiempo de ser una potencia mundial de la vida. Adelante, es la hora del triunfo, es la hora de la victoria. A ganar en la primera vuelta presidencial. ¡Que viva el Pacto Histórico!".



Así cerró Gustavo Petro su discurso tras conocer su victoria —con más de 4,2 millones de votos— en la consulta para elegir candidato presidencial por el Pacto Histórico, este domingo 13 de marzo.



Desde antes de que se completara el 50 por ciento del escrutinio de las mesas de votación, Petro ya se había consolidado como ganador de la consulta por este movimiento, que se disputaron cinco precandidatos.



Cuatro horas después de que se cerraron las votaciones y, con su victoria sobre la mesa, Petro dio un discurso desde el hotel Grand Hyatt.



El candidato presidencial arrancó diciendo: "Les agradezco su presencia aquí. Rendimos un parte de victoria. Lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria en toda Colombia".



Y continuó: "Le estamos presentando a toda la sociedad la posibilidad de cambiar a Colombia. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un Duque dos. Queremos que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas -porque aún no están todas en el Pacto Histórico-. El Pacto Histórico debe dar un paso hacia la configuración de un gran frente amplio, democrático en Colombia, que gane definitiva y sólidamente las mayorías nacionales".



El ganador de la consulta por este movimiento señaló que los únicos que no caben en el Pacto son "los corruptos, los genocidas", e invitó al resto de la sociedad a vincularse a su proyecto político.



Pese a ser el candidato más votado (él solo obtuvo más votos que todos los miembros de la Coalición Equipo por Colombia y casi el doble que la Coalición Centro Esperanza), Petro dejó en claro que queda bastante trabajo por delante y que es necesario duplicar los votos.

En el Hotel Grand Hyatt, la coalición del Pacto Histórico, celebró como ganador de la consulta a Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ CEET

"Nos critican y nos dicen que es que acá vamos a expropiar. Y no, a nadie, así como no expropiamos a nadie en la alcaldía de Bogotá. Jamás expropiaremos, porque de lo que se trata es de apropiar, de entregarle a la sociedad colombiana las condiciones libres para la riqueza, para la producción, para el bienestar", dijo Petro.



El senador y exalcalde de Bogotá reveló parte de su conversación con el papa Francisco.



"Me dijo, dándome la mano, abrazándome: 'Ame a su pueblo', y yo le respondí: 'todo lo que he hecho, desde que era un niño, es amarlo. Estar dispuesto al mayor de los sacrificios. Amar al pueblo hoy significa construir la paz, construir la justicia social, significa construir una sociedad de derechos'", contó el líder de la Colombia Humana.

'Vamos, Colombia', dijo Francia Márquez

Desde hace meses, los resultados de las encuestas ponían a Petro —exalcalde de Bogotá y congresista de amplia trayectoria— como ganador, no solo de la consulta, sino de las elecciones generales.



De hecho, los resultados del estudio de EcoAnalítica y Guarumo publicado a finales de la primera semana de marzo marcaron la intención de voto por Petro en un 32,7 por ciento.

Francia Márquez logró la tercera mejor votación entre todos los candidatos de las consultas. Foto: El Tiempo

Francia Márquez, quien sorprendió en las elecciones y obtuvo más de 730.000 votos, dijo: "Vamos, Colombia, de la resistencia al poder, hasta que la dignidad se haga costumbre".



Tras conocer los resultados de este domingo, el primer candidato de la coalición en reconocer su derrota fue el exgobernador de Nariño, Camilo Romero.



"La votación histórica del Pacto ratifica el mandato de Colombia: cambio. Felicitaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez por sus resultados. Seguiré aportando para que el país tenga el primer gobierno ambientalista, animalista y feminista. ¡Vamos pa'lante!", escribió Romero en su cuenta de Twitter.



Entre tanto, la precandidata Arelis Uriana señaló: "Mis felicitaciones y admiración a todos el equipo de la consulta del Pacto, sé que unidos llegaremos a ser gobierno y cambiaremos la historia".

Alfredo Saade, Francia Márquez, Gustavo Petro, Arelis Uriana y Camilo Romero, precandidatos del Pacto Histórico. Foto: @cesarmelgarejoa

Los otros candidatos por el Pacto Histórico

Además de Gustavo Petro, en la consulta del Pacto Histórico participaron Francia Márquez —quien fue la sorpresa de la jornada—, Arelis Uriana, Camilo Romero y Alfredo Saade.



Estos son los perfiles de los candidatos que no ganaron la consulta por el movimiento.

Francia Márquez

El nombre de la caucana Francia Márquez, empezó a sonar en 2015, cuando recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Tres años después, fue galardonada con el Premio Goldman para el medio ambiente (conocido como el 'nobel ambiental') por su oposición a la minería ilegal, y en 2019 estuvo en el listado de las 100 Mujeres de la BBC.

Francia Márquez. Foto: César Melgarejo/ CEET

Márquez, de 39 años, es abogada y fue candidata a la Cámara de Representantes y presidenta del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Camilo Romero

El nariñense Camilo Romero, de 45 años, estudió Comunicación Social y Periodismo en Cali. En 2001 fundó el movimiento estudiantil Tienen Huevo, y un año después aspiró a la Cámara.

Camilo Romero Foto: César Melgarejo / CEET

Trabajó como periodista por varios años, pero en las elecciones legislativas de 2010 se lanzó y sorprendió al recibir la cuarta mayor votación por el Polo Democrático y ser elegido como el senador más joven de Colombia.



En 2015, Romero fue elegido como gobernador de Nariño con la votación más alta en la historia de ese departamento.

Arelis Uriana

La lideresa wayú Arelis Uriana es la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia. Nació en la Guajira en 1976 y ha sido consejera de la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la ONIC, y, entre 2015 a 2018 fue coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia).

Arelis Uriana Foto: Campaña Arelis Uriana

Uriana fue candidata a la Cámara por el partido MAIS en las pasadas elecciones, de 2018, en las que obtuvo 16.495 votos.

Alfredo Saade

El abogado Alfredo Saade es un líder cristiano oriundo de Valledupar, Cesar, que ha dado saltos por distintos partidos políticos.

Alfredo Saade Foto: César Melgarejo/CEET

Fue parte de las juventudes del Centro Democrático, pero tiempo después se enroló en las filas del partido Cambio Radical, pero en noviembre, junto con tres mujeres profetas y doce pastores de diferentes iglesias del país, inscribió su candidatura por el movimiento social ‘Levántate Colombia’.



Es especialista en gerencia y gobierno y experto en desarrollo urbano y ciudades modernas e inteligentes.

