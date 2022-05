Eran las 5:46 de la tarde cuando el salón rojo del Hotel Tequendama comenzó a llenarse. Los dos presentadores leían desde la tarima los resultados del boletín de la Registraduria, que iban en el 98 por ciento de las mesas escrutadas y estaban proyectados en directo, en una pantalla de 10 metros de ancho por 2,5 de alto.



Sus reportes desde una hora atrás daban cuenta de la inminente victoria de Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y durante cada nuevo avance los asistentes celebraban, mientras se rumoraba la sorpresa por los resultados obtenidos por Rodolfo Hernández, que cerró la jornada con el 28 por ciento de los votos y un paso asegurado a la ronda final.

A lado y lado del escenario, miembros de la Guardia Cimarrona —el cuerpo de autoprotección del pueblo afrocolombiano— vigilaban los movimientos y esperaban la llegada del líder del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, la lideresa social y defensora del medioambiente negra, nacida en el Cauca, que acompaña a Petro en su cruzada por la jefatura de Estado.



Gustavo Petro acudió a las urnas en la mañana de este 29 de mayo. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Antes de que el dúo del tarjetón aparecieran en tarima, hubo tiempo para un desfile de intervenciones. Desde congresistas electos hasta abogados de renombre hablaron de la victoria: “La primera de un candidato de izquierda”, dijo la mayoría, sin desconocer que debían salir a buscar más votos para vencer a Hernández en la elección definitiva el próximo 19 de junio.



Entre los asistentes había líderes sociales, campesinos, indígenas y afro, invitados internacionales, políticos, familiares y miembros de la campaña de Petro, mientras a las afueras del hotel decenas de personas intentaban acceder al salón.



Y cuando los tambores de la batucada Barbucana comenzaron a retumbar por segunda vez y en la pantalla gigante se proyectó una foto de una multitud con el mensaje ¡’Somos 8’520.444!’, el dúo apareció de la mano de sus familias. “Colombia entera recibe esta noche al próximo presidente, Gustavo Petro Urrego, y su vicepresidenta, Francia Márquez”, dijo la presentadora a las 7:43 p. m., frente a un auditorio a reventar que esperaba su llegada desde las 7 en punto, cuando ya estaba confirmado que había obtenido poco más del 40 por ciento de los votos.

En la parte posterior del salón rojo, un centenar de periodistas separados por una valla comenzaron a grabar el discurso de Petro, que se extendió por 27 minutos y empezó por un agradecimiento a su familia.



“Se acaba un periodo. Se acaba una era. Finalizó mal en medio de la trampa, pero finalizó. Ahora se trata de construir un frente, se trata de ver qué es lo que vamos a hacer con Colombia, qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país. En qué consistiría ese cambio”, dijo Petro en medio de ovaciones.



El líder del Pacto Histórico no fue ajeno al panorama apretado que varios analistas exaltaron durante el cierre de la jornada, y dedicó buena parte de su intervención a referirse a Hernández, su contendor en la segunda vuelta.



“La corrupción no se combate con frases de Tik Tok. Así algunas personas muy respetables piensen que sí. La corrupción se combate arriesgando la vida porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida por luchar contra la corrupción. No estamos aquí para engañar con un discurso sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana acá dónde vamos. No queremos más violencias, hemos propuesto un camino de pacificación”, dijo Petro.

Gustavo Petro obtuvo el 40 por ciento de los votos de las elecciones de este domingo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y agregó: “Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Seguimos por ahí? ¿Por el camino de las frases huecas mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están? (…) Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan cogobernar con el presidente. Por qué pretendemos que una sociedad es aquella donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan. Es el momento de llegar a una modernidad. Si somos una ciudadanía libre seremos una gran nación”.



Mientras el público repetía en coro la frase ‘Sí se puede’, el candidato cerró diciendo que “llegó el tiempo de la vida” e insistió en la necesidad de conseguir al menos un millón de votos más para ganar en la segunda vuelta y tener “el primer gobierno popular, el primer gobierno de un verdadero cambio, pacífico, el primer gobierno transparente y decente en estos tiempos”.



Con una lluvia de papelitos metalizados, la tarima comenzó a quedar vacía mientras algunos asistentes se preguntaban por qué no había hablado Francia Márquez.



Y mientras el público abandonaba el recinto, un joven barbado de gorra blanca sacó una bandera verde con el rostro de Petro estampado y empezó a ondearla, con la batucada tocando de fondo.



Al menos allí, la recepción de resultados no terminó en fiesta. Todavía quedan 21 días para saber quién será, finalmente, el próximo presidente del país.

