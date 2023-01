Las declaraciones del exsenador Gustavo Bolívar no han dejado de generar repercusiones pues, entre otras cosas, habló de la existencia de una supuesta red de trata de personas en el Congreso.



Ante la gravedad de las afirmaciones, la Fiscalía ya lo citó para que entregue toda la información que tiene sobre el tema, el cual denunció en sus redes sociales y en una entrevista con el medio Semana.



De otro lado, hay quienes se preguntan si Bolívar tendría que responder él mismo por no haber hecho estas denuncias desde que conoció los presuntos hechos sino haber esperado hasta salir del Congreso para hablar de ello.

De hecho, el abogado Daniel Briceño, reconocido opositor del gobierno de Gustavo Petro y de su movimiento político, comentó que él mismo denunciará a Bolívar por el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, "pues como senador tuvo conocimiento de la existencia de una presunta red de trata de personas en el Congreso y NO DENUNCIÓ", publicó en su Twitter.



De acuerdo con el artículo 417 del Código Penal, "el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.



Este delito también tiene una pena de cárcel entre 32 y 72 meses si la conducta que no se denunció tiene que ver, entre otros, con crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, o delitos sexuales, que son los delitos penalizados en la omisión de denuncia de particulares (artículo 441 del Código Penal).



No obstante, alejada de la interpretación de Briceño, abogados penalistas como Camilo Burbano, quien fue director nacional del Sistema Penal Acusatorio en la Fiscalía, opinan que sería todo lo contrario para Bolívar.



"Es poco probable que lo procesen, diría que es casi que todo lo contrario, si él coloca este conocimiento de manera completa ante las autoridades, de forma directa o indirecta como en medios de comunicación, no veo por qué lo procesarían por omisión de denuncia", explicó.

