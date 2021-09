Declaran improcedente tutela de Gustavo Bolívar contra Bruno Díaz

Un juzgado de Bogotá declaró improcedente la tutela que hace unos días presentó el senador Gustavo Bolívar en contra del actor Bruno Díaz, con la cual buscaba que se le ordenara a Díaz retractarse de denuncias públicas en su contra.



(Lea también: Gustavo Bolívar interpone tutela tras denuncia de Bruno Díaz).

En particular, el senador pedía que se le ordenara a Díaz retractarse de haberlo acusado de no haberle pagado a su hijo más de 220 millones de pesos por la construcción de dos estructuras de energía solar fotovoltaica en el Hotel Paraíso Studios, en Ricaurte, Cundinamarca, de propiedad de Bolívar.



Según la denuncia que hizo Díaz en un video de YouTube, Bolívar solo le habría pagado a su hijo la cuota inicial, de 10 por ciento, del valor total de la obra. “La obra fue entregada a satisfacción y el ‘Falsario’ empezó a disfrutar de inmediato los beneficios", dijo Díaz en el video.



(Le puede interesar: Gustavo Bolívar le responde al actor Bruno Díaz que lo acusó de estafa).



Por su parte, el congresista le respondió que nunca ha negado su deuda y que ha intentado reunirse con Díaz para llegar a un acuerdo de pago.



En su tutela, pedía la protección de sus derechos a la honra, dignidad, buen nombre, intimidad personal y presunción de inocencia "por las afirmaciones, acusaciones y señalamientos ofensivos, injuriosos y calumniosos" que consideró que había hecho el actor y exconcejal de Bogotá.



Así mismo, pedía que se le ordenara a Díaz eliminar el video en el cual se hicieron las afirmaciones, retractarse públicamente de estas y abstenerse de dirigir cualquier afirmación calumniosa o descalificadora en su contra que no esté sustentada en un fallo judicial en firme.



(Le puede interesar: Los fallos de tutela no se están cumpliendo: Corte Constitucional)



En su análisis del caso, el juez 44 penal de control de garantías de Bogotá recordó que la tutela es un mecanismo excepcional y solo procede cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando habiéndolo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger los derechos fundamentales. Por último, cuando se usa como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental.



En ese sentido, el togado analizó si el accionante, es decir, Bolívar, estaba en una situación de indefensión frente a Díaz, y concluyó: "Gustavo Bolívar Moreno es un senador, personaje público, que en Twitter tiene 1’227.577 seguidores, en YouTube, 157.000 suscriptores y en Instagram, 405.048 seguidores, mientras que Bruno Alberto Díaz Obregón cuenta con 78 seguidores en Twitter y 4.440 suscriptores en YouTube, lo que permite inferir que en el demandante no existe situación de indefensión frente al demandado, porque el senador puede controvertir, incluso probar por esos mismos medios, que no es verdad lo que de él se publica, aportando las pruebas que tenga para ello".

El fallo también critica que el senador no acudió a la fuente de emisión del video "pidiendo la eliminación o rectificación de la información, incluso la retractación pública como lo pretende en la demanda de tutela".



Así mismo, señala que existían otros mecanismos idóneos y eficaces para resolver el asunto.



De un lado, acudir a las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para denunciar los comentarios que le son perjudiciales y denunciar el video.



De otro lado, como la reclamación es sobre eventuales delitos enunciados en el video de Díaz, para el juez esto podía debatirse en la jurisdicción penal, que puede ser un medio efectivo para obtener la sanción por afectación al buen nombre y la honra, así como una retractación.



"La acción de tutela no se puede ejercer para pretermitir los mecanismos dispuestos por el legislador para la resolución de los conflictos jurídicos, pues daría lugar a que la jurisdicción constitucional sustituyera siempre o casi siempre a la jurisdicción ordinaria", dijo el juez al declarar improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, es decir, ser el último recurso.

