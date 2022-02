En las últimas horas, tras la invasión rusa a Ucrania, en medio de tensiones por las provincias separatistas ucranianas, se conoció que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) activará su plan de defensa. Frente a eso han surgido preguntas de si Colombia, que es un estado asociado a la Otán, eventualmente enviaría tropas al frente de combate.



Por ahora, los países miembros de la Otán han cerrado filas y rechazado los ataques de Rusia, y decidieron activar su plan de defensa que, por ahora, no incluye el envío de tropas a Ucrania.

Pero más allá de esto, aún si la Otán decide enviar militares para apoyar la respuesta desde Kiev (capital de Ucrania), Colombia no está obligado por esas decisiones.



Esto porque, aunque desde 2017 el país está asociado a la Otán, no es un miembro oficial de esta alianza de Estados.



John Marulanda, consultor en seguridad y defensa y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), explicó que Colombia no está sujeta a una decisión de la Otán por la afiliación solo de asociación que tiene a la Otán.



"Si Colombia formara parte oficial de los miembros activos de la Otán, las unidades militares estarían alistándose, pero ese no es el caso. Colombia es un asociado, no un miembro oficial, y no tiene esa obligación", indicó.



Por ahora, desde el Ministerio de Defensa de Colombia también se ha descartado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, y recordaron que Colombia es el único país latinoamericano socio de la Otán, pero que no tiene participación de tropas en operaciones.

