¿Cómo usan las redes sociales grupos narcotraficantes mexicanos?

De acuerdo con el informe 'The Darkside of Social Media: the Case of the Mexican Drug War', realizado por la investigadora Nidia García, los grupos narcotraficantes en México usan sus redes sociales para intimidar rivales, reclutar personas y exponer su poder.

Grupos ilegales como 'Los Zetas', el 'Cártel de Sinaloa' o los 'Caballeros Templarios' usan sus redes sociales como estrategia de guerra psicológica. Instigan al miedo e intimidan a sus enemigos a través de sus publicaciones, explicó el informe.



Sin embargo, cada una de estas bandas criminales tiene su propia estrategia mediática.

El 'Cartel de Sinaloa'

Esta organización, según el informe, usa los 'narcotuits' para ufanarse de sus acciones delincuenciales, poniendo frases como: misión cumplida, siguiente pedido, se completó.



Además exhiben sus armas, sus lujos, el dinero que tienen y sus bienes. Por otro lado, acostumbran a usar Twitter para amedrentar a sus rivales.



Además, el Cartel de Sinaloa usa sus redes sociales para mostrar los apoyos que dan a comunidades de bajos recursos, ubicadas en sus territorios.



Otras de las publicaciones más inusuales son sus cartas de amor, filosofía y respeto a su cartel. En YouTube, estos narcotraficantes cuentan los detalles de sus operativos e informan sobre sus respectivas misiones. También transmiten en vivo tiroteos y enfrentamientos.

'Los Zetas'

De acuerdo con el informe de García, 'Los Zetas' usan Facebook para reportar el cumplimiento de sus misiones, mediante imágenes explícitas como cuerpos torturados. Además, acostumbran a elogiar a otros miembros del grupo. También postean narcocorridos y 'narcoraps'



En YouTube sus publicaciones son más aterradoras. Acostumbrar a transmitir videos de capturas o muertes de algún líder superior o noticias sobre crímenes. También amenazan a sus rivales, posteando los clips de las capturas de sus miembros.

'Caballeros Templarios'

A este grupo, el uso de las redes sociales le supuso la captura de su principal líder, el 'Tuta'. Este cabecilla usó YouTube como estrategia para difundir ampliamente sus mensajes. Le gustaba su popularidad, esto ocasionó que las autoridades descubrieran su ubicación.



Las publicaciones en Facebook de este grupo son, en su mayoría, elogios a su organización, publicaciones sobre la filosofía del cartel, imágenes con armas, dinero y drogas.



Esta organización criminal, a diferencia de las demás, no publican torturas, decapitaciones o ejecuciones.



