Estos son los deportistas paralímpicos que van por la Maratón de Miami

En el marco de la lucha contra el narcotráfico y el convenio económico y social firmado entre Colombia y Estados Unidos -el cual busca favorecer a los integrantes de la Fuerza Pública que han resultado mutilados en medio de las tareas de erradicación de cultivos de uso ilícito- anoche viajaron a la Florida los jóvenes que este domingo participarán en la ‘Maratón de Miami’.



El equipo esta compuesto por nueve héroes: siete de ellos recorrerán 42 kilómetros en bicicletas adaptadas y los otros dos harán 21 kilómetros corriendo con sus prótesis, en lo que se conoce como la media maratón.

De acuerdo con Pierry Duván Ramírez Guerrero -quien esta al frente del equipo y es el coordinador del programa de Asistencia a Sobrevivientes, INL (por sus siglas en inglés) de la embajada de los Estados Unidos- "la oportunidad de este viaje y de competir es un honor para nosotros, y es una forma de motivarnos, que nos permite demostrar que aunque tenemos alguna discapacidad, tenemos mucho que aportar a nuestro país".



Ramírez señaló que el apoyo a este tipo de programas está enmarcado dentro del anuncio reciente que hizo el Secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su visita a Colombia, sobre la destinación de un millón de dólares para el apoyo a los policías y militares heridos en operaciones antinarcóticos.



(Le puede interesar: El drama de medallista bogotana que está en estado grave en Cartagena)



"Gracias a Achilles e INL tengo una pasión por el deporte y una experiencia de vida única cada vez que puedo competir y compartir con mis compañeros, que tanto ellos como yo vemos vivimos cada día como si fuera el último", aseguró el coordinador del programa.



En la 'Maratón de Miami' participaran representantes de República Dominicana, Ecuador, Perú, Estados Unidos y veteranos de Vietnam y Afganistán.



Los Aliados estratégicos en Colombia del programa de asistencia a Sobrevivientes de la Sección de INL son Achilles International, CIREC y United for Colombia, el programa se desarrolla de la mano de la dirección de Carabineros y Seguridad Rural - y la dirección Antinarcóticos de la Policia Nacional, encargados sobre el terreno de la erradicación forzada lo que los expone a la activación de campos minados y minas antipersona.

Una experiencia de vida única cada vez que puedo competir y compartir con mis compañeros, que tanto ellos como yo vemos vivimos cada día como si fuera el último FACEBOOK

TWITTER

¿Quiénes son los que van a participar en la 'Maratón de Miami'?

José Fernando Carvajal Rueda de 24 años, patrullero de la Policía y guía Canino, "hace 14 meses pisé una mina antipersona, la cual me amputó las dos piernas; después de este suceso he podido practicar el Handcycle", afirma Carvajal.



Señaló que "el deporte que me apasiona y ha sido muy positivo para mi proceso de recuperación y ver una perspectiva distinta a las circunstancias, también estudio y trato siempre de tener la mejor actitud en las circunstancias de la vida".



Jesús Vega psicólogo y deportista paralimpico. Él llegó a prácticar este tipo de actividades con el apoyo inicial de Achilles Internacional y la embajada americana.



"Este deporte me ha dado la felicidad de sentirme libre, me ha enseñado a ser perseverante para llegar conseguir mis metas", afirmó Vega.



Elkin Alonso Serna Moreno, 35 años, doble medallista de plata en juegos Paralímpicos Beijing 2008 y Lóndres 2012, récord americano en maratón con 2 horas 26 minutos 39 segundos, medallista de oro en Parapanamericano, y múltiple medallista de oro en pruebas de fondo a nivel nacional.



"Mi objetivo en Miami es hacer marca mínima a Tokio", afirmó Serna, quien en su historia de vida reconoce que fue víctima del desplazamiento y de la violencia en la zona del Úraba, pero "a través del deporte y de proyectos como el de INL en cooperación con Achilles International tengo mi proyecto de vida establecido", puntualizó.



Álvaro Javier Sánchez Maza, subintendente de la Policía. "El 6 de mayo del 2015 sufrí un accidente con una mina antipersona en el Úraba antioqueño en desarrollo de la Operación Agamenón, la cual me causó la amputación de los dos miembros inferiores por encima de la rodilla", narró.



En el 2017 fue convocado para hacer parte del programa de la Embajada, y así tuvo la oportunidad, ese mismo año, de ir a competir a la Maratón de Washington. En el 2018 participó en la Maratón de Medellín y en el 2019 nuevamente participó en la Maratón de Washington.



"Gracias a todo el apoyo que estas entidades me han brindado y con todas las experiencias que he vivido en cada maratón, actualmente soy uno de los referentes del deporte paralímpico del departamento de Córdoba y del país", afirmó.

A su llegada al aeropuerto de Miami, Florida, el equipo estaba feliz por la nueva oportunidad de competir por elpaís. Foto: Grupo de deportistas paralimpicos que viajó a Estados Unidos

Omar Tarazona Ramirez, de 44 años, intendente jefe de la Policía Nacional, hoy en uso de retiro después de 22 años de servicio.



En enero de 2014 Tarazona estaba junto a su compañera, la canina Claudia, realizando las actividades de seguridad de ingresó a un terreno en zona rural de Mistrató en Chocó y "pise una mina antipersonal instalada por los terroristas del ELN, la cual me causo amputación de una pierna y otras heridas" recordó.



El intendente jefe esta casado y tiene un hijo, que es su motor de superación por lo que "desde el año 2017 vengo practicando marcha. Participé en ese mismo año en la Maratón de Washington en 10K , y en 2018 y 2019 en la Maratón de Medellín en 10K.



Para este año el reto son los 21K en la Maratón de Miami, por mi familia, por Achilles Internacional y por todas las victimas del conflicto", afirmó.



Subintendente Jefrey Cárdenas de la Policía Nacional afectado por mina antipersona la cual le amputó su pierna derecha durante su trabajo de erradicación de cultivos de coca en Tumaco, Nariño, el 22 del agosto 2018, "pero con el deporte y gracias a INL y Achilles voy a participar en la maratón de Miami", dijo.



Roger Camilo Quiroga es profesional en administración de empresas, especialista en gerencia pública y control fiscal. Deportista de hand bike hace más 10 años y esta será su cuarta participación en la Maratón de Miami.



"Pertenezco al programa de Achilles e INL hace más de ocho años y gracias a ellos hoy en día soy una persona deportivamente activa", afirmó.



Pierry Duvan Ramírez Guerrero, de 43 años, es fonoaudiólogo con especialización, está hace 25 años en una silla de ruedas, "tomé la decisión de servir y trabajar con y por la población con discapacidad, por eso desde hace diez años trabajo con la embajada americana y he tenido la oportunidad de liderar este proceso", afirmó.



Ramírez señaló que espera dejar un legado y una huella en los sobrevivientes del conflicto. "A los 18 años tuve mi accidente, y aunque ha sido difícil, mi vida va sobre ruedas y soy feliz", puntualizó.



.JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET