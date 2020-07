Así está la grave situación del coronavirus en las cárceles de Bogotá

Una voz temblorosa habla desde un patio de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, de Bogotá. “La culpa no es de nosotras, ellos trajeron el virus”, dice. Están intranquilas porque les dijeron que las trasladarían de patio este martes. “No sabemos qué van a hacer con nosotras”, cuenta.

El contagio de coronavirus en esta cárcel de mujeres en Bogotá se agravó. La semana pasada, el Inpec reportó que había 16 contagios, de los cuales cuatro eran mujeres privadas de la libertad y los demás eran funcionarios. Una mujer de 62 años falleció por la enfermedad.



Pero este martes, apenas días después, el reporte más reciente daba cuenta de 200 contagios por covid-19 en El Buen Pastor, de los cuales 11 son funcionarios y 189 mujeres privadas de la libertad. Los casos están en tres de los nueve patios que tiene la reclusión de mujeres.



“Deciden sacar a las positivas cuando ya hemos convivido con ellas”, dice la interna. “Ya el virus está por todo lado”, continúa. Cuenta que no están comiendo bien ni hay personal médico suficiente para atenderlas. Incluso, denuncia maltrato por parte del cuerpo de guardia y custodia del Inpec. “¡Ay, ustedes de eso no se van a morir!”, cuenta que les gritan.



En el patio donde ella está hay dos baños. Aunque las mujeres que tienen coronavirus están aisladas de las demás, en un tramo del patio, igual se ven obligadas a compartir baños y duchas.



La preocupación por lo que ocurre allí es tal que la Personería de Bogotá envió una carta al director del Inpec, radicada este 28 de julio, en la que le remite varias de las denuncias que han recibido sobre cómo se está manejando la emergencia sanitaria, no solo en El Buen Pastor, sino en todas las cárceles de Bogotá, incluyendo La Modelo y La Picota.



Una de esas es del colectivo Mujeres Libres, que denuncia “la mala alimentación y la no implementación de protocolos para evitar el contagio de la covid-19” en El Buen Pastor.



“Desde el pasado 8 de junio se informó que dos guardias dieron positivo para covid-19 y para el 14 de julio ya había 10 guardias contagiados y una mujer privada de la libertad, a quien aislaron con otras 11 mujeres por sospecha de contagio en uno de los patios donde se encontraban más de 300 y lo único que las separaba era una reja”, cuentan.



Continúan diciendo que en la segunda semana de julio la mujer de 62 años presentó síntomas, pero que la médica que la atendió “no la aisló ni ordenó realizar la prueba, simplemente la envió de nuevo al patio”. Aseguran que ante la insistencia, y frente al agravamiento del estado de salud de la mujer y la presión de la familia, una ambulancia la llevó a un hospital donde se le diagnosticó neumonía a causa del coronavirus y luego falleció.

En El Buen Pastor hay 1.937 mujeres privadas de la libertad. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Mujeres Libres asegura que hubo “malas actuaciones del Inpec” y que esta muerte se habría evitado con los protocolos de bioseguridad emitidos por las mismas autoridades.



Claudia Cardona, vocera de Mujeres Libres, le contó a EL TIEMPO que, según han logrado documentar, el virus se propagó en la cárcel por los traslados entre patios. Dice que todo empezó porque una mujer que había salido para prisión domiciliaria fue acompañada por un guardia que no sabía que tenía coronavirus. El traslado de la mujer no se hizo efectivo y tuvo que volver a la cárcel, donde fue aislada con otras 11 mujeres.



A los 14 días, sin hacerles la prueba –como cuenta Cardona–, las mujeres salieron del aislamiento en el pasillo donde estaban separadas apenas por una reja, aunque ya se sabía que al menos dos internas tenían covid-19.



“La guardia comenzó a hacer traslados de patios de esas 11 para devolverlas a sus celdas, es allí que las que trasladaron llevaron el contagio al patio donde murió la señora”, dice Cardona.



Por eso, las internas de El Buen Pastor “están muy asustadas”, dice. Además, cuenta que en el patio cuatro, uno de los que concentra buena parte de los casos, es donde están la mayoría de mujeres mayores e incluso algunas con discapacidades.



En la carta de la Personería, que recoge denuncias sobre otros sitios, se incluyen algunas más sobre El Buen Pastor. Una de ellas, de la Corporación Humanas, dice que las reclusas están “muy preocupadas por las malas decisiones que la dirección del establecimiento y el personal de guardia han tomado con respecto al contagio de covid-19, que se presentó en la guardia”.



Otra, de la veeduría penitenciaria Jesús Gustavo Vargas Suárez, afirma que la directora de la cárcel “no cumple con los protocolos” y que no hay médicos ni medicamentos para las privadas de la libertad. Otras denuncias presentan quejas contra la directora del establecimiento por “ocultar información” a las familias sobre personas contagiadas no aisladas.



Patricia Villegas de la Fuente, personera delegada para la defensa y protección de los derechos humanos, le solicita al general Mujica en su carta “valorar de manera integral las permanentes peticiones de las personas privadas de la libertad, las organizaciones civiles, familiares y comunidad en general” por la situación en la cárcel.



La personera estima que los contagios podrían ser más de 377 solo en el patio quinto de la cárcel. En total, según las estadísticas del Inpec, en El Buen Pastor hay 1.937 privadas de la libertad, con un hacinamiento de 55,5 por ciento.

En La Picota hay 1.444 casos

La preocupación no se limita a la cárcel de mujeres. De hecho, el mayor foco actual de contagio carcelario en el país es la cárcel La Picota.



De los 3.477 casos de coronavirus en 32 establecimientos carcelarios, 1.444 están en esa prisión, con corte a este martes. Es decir que esa cárcel concentra el 41,5 por ciento de los casos a nivel nacional. Además, tres internos de La Picota ya fallecieron por coronavirus.



Los privados de la libertad de esa cárcel han difundido mensajes de preocupación. Un interno que está en un patio donde todavía no se han registrado casos cuenta que lo han mantenido completamente “sellado” y que la guardia no entra ni siquiera para el momento del conteo, sino que se hacen contar a través de una reja para no tener contacto con nadie externo al patio.



Dice que la situación complicada no se presenta en el Eron, de máxima seguridad, sino en el penal. “El Inpec pasó distribuyendo dizque ajo molido, una cosa rara que puso a la gente fue a vomitar”, cuenta el interno de esta prisión. En el patio de extraditables, dicen, también hay un alto número de contagios por coronavirus.



Otro interno, de un patio donde estima que hay al menos 200 personas que han dado positivo, dice que “el aislamiento es inviable” debido al hacinamiento de la cárcel. “Hasta los mismos del Inpec dicen que no tienen tapabocas ni antibacteriales”, cuenta. Dice que los kits de aseo que han recibido han sido gracias a ONG que trabajan con personas privadas de la libertad.



En un video difundido por internos del patio cuatro, estos aseguran que todas las personas que aparecen, cerca de 30, tienen coronavirus, y que entre ellos hay personas con diabetes, hipertensión y cáncer, pero que de parte del Inpec solo han recibido tapabocas y gel, y ninguna medicina.



La Picota tiene 8.353 internos, con un hacinamiento de 39,2 por ciento. Por su parte, la cárcel La Modelo tiene 4.367 personas privadas de la libertad y su sobrepoblación es de 41,7 por ciento.



En esta última cárcel hay 102 casos confirmados de coronavirus: 90 de privados de la libertad y 12 de funcionarios. En total, las tres cárceles suman 1.746 personas con coronavirus.



JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor de Justicia

Twitter: @LopezJuanDa

davlop@eltiempo.com