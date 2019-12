Gobierno hace llamado para que marchas se cumplan en calma

La ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez hizo un llamado a que no se permita la acción de violentos y vándalos durante la jornada de marcha prevista para este miércoles.

Desde la sede de la Policía Nacional la funcionaria dijo que se ha hablado con los alcaldes de las principales ciudades para hacer las coordinaciones de seguridad para garantizar la tranquilidad en las protestas.



“El llamado es a rechazar a los violentos, a no permitir las protestas que llevan al desorden y a la alteración del orden público”, indicó la funcionaria.

Igualmente pidió a la Policía que con los alcaldes se garantice la tranquilidad de quienes no están vinculados a la protesta y que quieren desarrollar sus actividades laborales normalmente.



El director de la Policía general Óscar Atehortua Duque dijo que hay previstas 184 marchas y 134 concentraciones.



Indicó que en las primeras horas del día ya se han reportado siete bloqueos en sectores como Puerto Tejada y una vía de Cali, Cúcuta, Arauca y Quibdó.



El oficial pidió a la comunidad no atender informaciones de cuenta de redes que no sean confiables y señaló que se entregarán boletines constantes con los reportes de lo que se vaya registrando en el día.



