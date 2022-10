Diego Bautista, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), presentó lo que sería el plan de ejecución de la institución que trabajaría articuladamente con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y con las entidades del sector agrícola en pro del desarrollo rural integral, en el marco de la reforma agraria que adelanta el gobierno de Gustavo Petro.



En una rueda de prensa, Bautista explicó que la función de la ADR sería la “cofinanciación de proyectos, fomento asociativo, soluciones de riego y drenaje, asistencia para mejorar la prácticas productivas y apoyo para vender lo que se produce”. Y aseguró que hay 13 unidades territoriales a lo largo del país para fomentar la conectividad del campo y resolver las necesidades del sector campesino.

Asimismo, dijo que hay 20 proyectos de desarrollo rural que se han implementado en los primeros 60 días de gobierno, en 14 departamentos, 25 municipios, con una inversión de 23.097 millones de pesos, proyectando la producción de cultivos de 3.600 hectáreas en 12.620 toneladas, enfatizando que al día de hoy, estas tierras producirían 6.040 toneladas.



“La meta de aquí a 100 días es aprobar 20 proyectos más” agregó Bautista.



Dio un mensaje reiterativo en el énfasis del Gobierno en articular todos los sectores de la agricultura para mejorar la calidad de vida del campesinado colombiano mediante un trabajo intersectorial de transporte, tecnología, comercio, planeación y la involucración de los gobiernos locales, pero también de las verdaderas necesidades del campesino para que haya una reforma rural integral con justicia social, económica y ambiental.



Uno de los temas que respondió el funcionario fue sobre la polémica compra de 3 millones de hectáreas que le costaría al país entre 30 a 60 billones de pesos y que modificaría su regla fiscal para tener más cupo de endeudamiento, asegurando que “La apuesta es comprarlas, pero no es la única forma de conseguirlas. Tres millones no es lo que necesitamos, es una meta histórica que ojalá logremos en este gobierno porque cambiaría mucho las situaciones de vida en el campo. La recuperación del baldíos es un medio importante...pero no hay suficiente tierra baldía para entregar, se debe hacer también la compra de tierras”.



Además explicó que la compra se podría hacer por medio de bonos o por el presupuesto nacional, pero no implicaría que el Gobierno pagara en el mismo año las tierras para no afectar el fisco y la inversión en los otros sectores de la sociedad.



Continúa la sustitución de cultivos de coca

Con respecto al cambio de política de drogas del gobierno Petro en relación al campesinado colombiano, afirmó que existen dos opciones que apoyarían este cambio; una, sería el apoyo al cultivo de cannabis en los sectores que tienen vocación y organización para hacerlo y la continuación del proceso de sustitución de cultivos de hoja de coca.



“No es suficiente que un campesino remplace la hoja de cosa por un proyecto de corto plazo. Ese campesino debe involucrarse a una dinámica más amplia que es la que la ADR ofrece. No se trata que remplace la hoja de coca por un marrano a una gallina sino que se integra a una dinámica económica que lo favorezca.



