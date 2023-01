Mediante el Decreto 2636, firmado por el ministro de defensa (e) para ese momento, el general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, el gobierno hizo un ajuste a los subsidios de vivienda para militares.



Este ajuste establece los montos de los subsidios a los que pueden acceder los uniformados que están afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.



Según la justificación del decreto, en agosto se recibió un estudio financiero en el que se concluye que el aporte del 3 por ciento que realiza el Ministerio de Defensa no cubre en su totalidad el monto de subsidios de vivienda por año, lo cual, "sumado a la inflación, el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el aumento en la población para acceso al subsidio de vivienda y las brechas existentes entre cada categoría, hacen insostenible financieramente para la Entidad el actual esquema de subsidios para vivienda".



Ahora los montos del subsidio quedaron así, dependiendo de la categoría del uniformado: para los oficiales, se entregarán 104,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), que según el salario acordado para 2023, equivale a unos 121 millones de pesos.



A los suboficiales y personal del nivel ejecutivo se les darán como subsidio 47,14 SMLMV, que equivalen a poco más de 54 millones de pesos.



Finalmente, a los soldados e infantes de marina profesionales y agentes se les asigna un subsidio de 41 SMLMV, que son un poco más de 47 millones de pesos.



Por demás, solo podrán acceder a estos subsidios los afiliados que cumplen la cuota 168 de ahorro mensual obligatorio y los demás requisitos establecidos en la normatividad vigente, a partir de enero de 2023.

Mediante un comunicado en la tarde de este 5 de enero, el Ministerio de Defensa afirmó que pese al ajuste, se lograron mantener los subsidios de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública sin que el valor que se recibe en pesos sea inferior a la del año anterior.



"El Ministerio de Defensa Nacional, estableció los nuevos montos del subsidio de vivienda para los integrantes de la Fuerza Pública, cambiando el modelo de cálculo por lo que el ajuste no será similar al de años anteriores, pero donde se garantiza que no hay disminuciones para 2023", se lee en el comunicado.



De acuerdo con la cartera de defensa, desde 1994 con la Ley 395 los subsidios de vivienda se indexaron al SMLMV, "modelo que hoy no es viable ya que financieramente es insostenible por el impacto de la inflación y el aumento histórico de los dos últimos años del salario mínimo. De seguir aplicando este modelo el déficit en los próximos años seria de 1.7 billones de pesos".



Por eso se hizo el cambio que, en todo caso, garantiza aumentos para el nivel ejecutivo y suboficiales de 682.000 pesos, para los oficiales el subsidio aumentó 11.000 pesos en comparación con 2022, y para los soldados e infantes hay un aumento de 6'560.000 pesos.

